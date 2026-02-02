DVB-Streik! Bahnen stehen in Dresden still

Verdi ruft zum Streik auf - Beschäftigte im Nahverkehr folgen. Fahrgäste müssen sich auch in Dresden auf Ausfälle bei Bussen und Bahnen einstellen.

Von Hermann Tydecks, Chris Pechmann

Dresden - In Dresden wird gestreikt. In fast allen Bundesländern wurden Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Das betrifft auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in Sachsens Landeshauptstadt. Während Bahnen komplett still stehen, rollen einige wenige Busse.

Jede Menge Ausfälle: Dresdner Fahrgäste müssen sich am Montag mehr Gedanken darüber machen, wie sie von A nach B kommen. (Archivbild) © Norbert Neumann Laut DVB müsse man ab circa 3 Uhr bis einschließlich Dienstag, circa 3 Uhr, mit "massiven Fahrtausfällen" rechnen. Die Folgen: Alle Straßenbahnlinien fahren nicht

Auch die Standseilbahn und Schwebebahn könnten stillstehen Die wichtigen Buslinien 61, 62, 63, 64, 70, 80 und EV 3 sind laut Sprecher "wahrscheinlich kaum bis gar nicht unterwegs". Alle anderen Buslinien (65, 66, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98 A, 98 B, 98 C, EV 12) könnten teilweise bis komplett fahren. Das soll vor allem für Linien gelten, für die die DVB Subunternehmer einsetzt. Auch das Kundenzentrum und DVB-Servicepunkte bleiben geschlossen. Ebenso Mitarbeiter der DVB-Servicehotline sowie Social-Media-Kanäle sollen streiken. Was fährt und was nicht, will die DVB über digitale Anzeigetafeln an Haltestellen, in der App DVB mobil sowie über die Website und Verbindungsauskunft bekannt geben.

Heute dürfte es an Dresdens Haltestellen einsam werden. © Norbert Neumann

Es gibt Alternativen für Dresdner Fahrgäste