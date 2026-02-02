 34.584

DVB-Streik! Bahnen stehen in Dresden still

Verdi ruft zum Streik auf - Beschäftigte im Nahverkehr folgen. Fahrgäste müssen sich auch in Dresden auf Ausfälle bei Bussen und Bahnen einstellen.

Von Hermann Tydecks, Chris Pechmann

Dresden - In Dresden wird gestreikt. In fast allen Bundesländern wurden Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Das betrifft auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in Sachsens Landeshauptstadt. Während Bahnen komplett still stehen, rollen einige wenige Busse.

Jede Menge Ausfälle: Dresdner Fahrgäste müssen sich am Montag mehr Gedanken darüber machen, wie sie von A nach B kommen. (Archivbild)
Jede Menge Ausfälle: Dresdner Fahrgäste müssen sich am Montag mehr Gedanken darüber machen, wie sie von A nach B kommen. (Archivbild)  © Norbert Neumann

Laut DVB müsse man ab circa 3 Uhr bis einschließlich Dienstag, circa 3 Uhr, mit "massiven Fahrtausfällen" rechnen. Die Folgen:

  • Alle Straßenbahnlinien fahren nicht
  • Auch die Standseilbahn und Schwebebahn könnten stillstehen

Die wichtigen Buslinien 61, 62, 63, 64, 70, 80 und EV 3 sind laut Sprecher "wahrscheinlich kaum bis gar nicht unterwegs".

Bahn- und Busfahrer aufgepasst: Diese DVB-Linien werden umgeleitet
DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe Bahn- und Busfahrer aufgepasst: Diese DVB-Linien werden umgeleitet

  • Alle anderen Buslinien (65, 66, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98 A, 98 B, 98 C, EV 12) könnten teilweise bis komplett fahren. Das soll vor allem für Linien gelten, für die die DVB Subunternehmer einsetzt.

Auch das Kundenzentrum und DVB-Servicepunkte bleiben geschlossen. Ebenso Mitarbeiter der DVB-Servicehotline sowie Social-Media-Kanäle sollen streiken. Was fährt und was nicht, will die DVB über digitale Anzeigetafeln an Haltestellen, in der App DVB mobil sowie über die Website und Verbindungsauskunft bekannt geben.

Heute dürfte es an Dresdens Haltestellen einsam werden.
Heute dürfte es an Dresdens Haltestellen einsam werden.  © Norbert Neumann

Es gibt Alternativen für Dresdner Fahrgäste

Die Straßenbahnen sollen stillstehen. Auch Busse fahren nur begrenzt. (Archivbild)
Die Straßenbahnen sollen stillstehen. Auch Busse fahren nur begrenzt. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Für alle die, die auf öffentliche Transportmittel angewiesen sind, gibt es laut DVB Alternativen. So sollen die Elbfähren, Regionalbusse sowie Regional- und S-Bahnen fahren. Fahrgäste können auch auf MOBIbikes und MOBIcars setzen, um zum Ziel zu kommen. Informationen dazu gibt es hier.

Erst am Dienstag, dem 3. Februar 2026 sollen die DVB-Fahrzeuge wieder planmäßig unterwegs sein, so die DVB.

Hintergrund der Streiks sind die aktuellen Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag der Beschäftigten im Nahverkehr. Mit dem Aufstand will die Gewerkschaft Druck auf Arbeitgeber machen.

Stundenlange Unterbrechung bei Dresdner Autofähre: Was war das Problem?
DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe Stundenlange Unterbrechung bei Dresdner Autofähre: Was war das Problem?

Der Verdi Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verlangt vom Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen Änderungen im Spartentarifvertrag Nahverkehr. Die Forderungen: etwa eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 35 Stunden, eine höhere Jahressonderzahlung oder mehr Zuschläge für Nachtarbeit.

Erstmeldung vom 31. Januar 2026, 15.11 Uhr; zuletzt aktualisiert: 2. Februar, 6.19 Uhr.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe: