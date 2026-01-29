Umleitungen bei Tram-Linien 8 und 13: Das ist der Grund

Dresden - Wer nächste Woche auf die Tramlinien 8 und 13 angewiesen ist, muss sich tagsüber auf Umleitungen einstellen. Eine Haltestelle wird sogar komplett nicht bedient.

Neben der Linie 8 wird auch die Straßenbahnlinie 13 umgeleitet. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen, kommt es von Montag, 2. Februar 2026, bis Donnerstag, 5. Februar 2026, zwischen 9 und 15 Uhr zu Änderungen im Liniennetz.

Die Linie 8 fährt im betroffenen Zeitraum zwischen Albertplatz und Hauptbahnhof über Neustädter Markt, Augustusbrücke und Postplatz.

Die 13 verkehrt zwischen Sachsenallee und Straßburger Platz über Gerokstraße, Fetscherstraße und Fetscherplatz.

Während der Sperrzeiten wird die Haltestelle "Dürerstraße" nicht bedient. Wer zur Station "St.-Benno-Gymnasium" will, muss zur Buslinie 62 wechseln.