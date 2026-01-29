 2.709

Umleitungen bei Tram-Linien 8 und 13: Das ist der Grund

In Dresden werden Anfang Februar die Straßenbahnlinien 8 und 13 tagsüber umgeleitet.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Wer nächste Woche auf die Tramlinien 8 und 13 angewiesen ist, muss sich tagsüber auf Umleitungen einstellen. Eine Haltestelle wird sogar komplett nicht bedient.

Neben der Linie 8 wird auch die Straßenbahnlinie 13 umgeleitet. (Archivfoto)
Neben der Linie 8 wird auch die Straßenbahnlinie 13 umgeleitet. (Archivfoto)  © Thomas Türpe

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen, kommt es von Montag, 2. Februar 2026, bis Donnerstag, 5. Februar 2026, zwischen 9 und 15 Uhr zu Änderungen im Liniennetz.

Die Linie 8 fährt im betroffenen Zeitraum zwischen Albertplatz und Hauptbahnhof über Neustädter Markt, Augustusbrücke und Postplatz.

Die 13 verkehrt zwischen Sachsenallee und Straßburger Platz über Gerokstraße, Fetscherstraße und Fetscherplatz.

Bahn- und Busfahrer aufgepasst: Diese DVB-Linien werden umgeleitet
DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe Bahn- und Busfahrer aufgepasst: Diese DVB-Linien werden umgeleitet

Während der Sperrzeiten wird die Haltestelle "Dürerstraße" nicht bedient. Wer zur Station "St.-Benno-Gymnasium" will, muss zur Buslinie 62 wechseln.

Kanal-Prüfung auf Güntzstraße

Grund für die Umleitungen sind Kanalbefahrungen unter der Güntzstraße. Dabei will man den Zustand der Abwasserkanäle und Hausanschlüsse prüfen.

Damit die Mitarbeiter der Stadtentwässerung tätig werden können, muss der Straßenbahnverkehr tagsüber unterbrochen werden.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe: