Umleitungen bei Tram-Linien 8 und 13: Das ist der Grund
Dresden - Wer nächste Woche auf die Tramlinien 8 und 13 angewiesen ist, muss sich tagsüber auf Umleitungen einstellen. Eine Haltestelle wird sogar komplett nicht bedient.
Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen, kommt es von Montag, 2. Februar 2026, bis Donnerstag, 5. Februar 2026, zwischen 9 und 15 Uhr zu Änderungen im Liniennetz.
Die Linie 8 fährt im betroffenen Zeitraum zwischen Albertplatz und Hauptbahnhof über Neustädter Markt, Augustusbrücke und Postplatz.
Die 13 verkehrt zwischen Sachsenallee und Straßburger Platz über Gerokstraße, Fetscherstraße und Fetscherplatz.
Während der Sperrzeiten wird die Haltestelle "Dürerstraße" nicht bedient. Wer zur Station "St.-Benno-Gymnasium" will, muss zur Buslinie 62 wechseln.
Kanal-Prüfung auf Güntzstraße
Grund für die Umleitungen sind Kanalbefahrungen unter der Güntzstraße. Dabei will man den Zustand der Abwasserkanäle und Hausanschlüsse prüfen.
Damit die Mitarbeiter der Stadtentwässerung tätig werden können, muss der Straßenbahnverkehr tagsüber unterbrochen werden.
Titelfoto: Thomas Türpe