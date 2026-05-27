DVB testen neue Ziel-Anzeigen: Fahrgäste können abstimmen

Dresden - Die DVB wollen ihre Ziel-Anzeigen bei Baumaßnahmen an Fahrzeugen und Haltestellen optimieren. Dafür ist nun ein Test gestartet. Nutzer können über die geplante Neuerung abstimmen.

"Karcherallee" statt "Prohlis": Während der Bauarbeiten auf der Bodenbacher Straße zeigt die Linie 1 statt der regulären Endhaltestelle testweise den verkürzten Laufweg mit dem Umstiegsort auf den Ersatzverkehr an. © Ove Landgraf

"Wir wollen mehr Transparenz und Verständlichkeit schaffen", sagt DVB-Sprecher Falk Lösch (61) gegenüber TAG24. Deshalb erprobe man derzeit eine bessere Darstellung der verkürzten oder verlängerten Linienführung - etwa im Rahmen der zweiwöchigen Sperrung auf der Bodenbacher Straße.

"So steht beispielsweise an den Straßenbahnen der Linie 1 das Fahrtziel 'Karcherallee' statt 'Prohlis' und der Verweis auf den Umstieg zum Ersatzverkehr", erklärt Lösch.

Andersherum würden ebenfalls Busse die Haltestelle mit dem notwendigen Umstieg auf die Straßenbahn anzeigen. Auch an den digitalen Tafeln und Schildern sowie Aushängen sei das geänderte Ziel ersichtlich.

"Bei Umleitungen ohne Ersatzverkehr bleibt hingegen das ursprüngliche Ziel - ergänzt durch das bekannte Umleitungssymbol", so der Sprecher. Bis Oktober wolle man die Testphase laufen lassen.