DVB unter Sparzwang: Was Mitarbeitern und Fahrgästen jetzt droht!

Dresden - Mindestens 20 Millionen Euro fehlen den Dresdner Verkehrsbetrieben, um das derzeitige Angebot aufrechtzuerhalten. Hohe Kosten für Energie, Material, Personal fordern ihren Tribut: Das Unternehmen muss dringend sparen, in der Chefetage soll sogar über Stellenabbau gesprochen werden. Was ist dran an den Gerüchten?