Fahrgäste aufgepasst: Am Wochenende kommt es zu Ausfällen und Umleitungen
Dresden - Reisende müssen sich am Wochenende auf Änderungen im Dresdner Nahverkehr einstellen. Wegen des Velorace am Sonntag sowie Bauarbeiten an der Hamburger Straße kommt es bei mehreren Straßenbahn- und Buslinien zu Umleitungen.
Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, wird der Linienverkehr am Sonntag, dem 9. August 2026, zwischen 8 und 17 Uhr aufgrund der Radsportveranstaltung im Dresdner Zentrum angepasst.
Während des Velorace werden sogenannte Schleusungsstellen eingerichtet, an denen die Radfahrenden die Strecken der DVB-Linien kreuzen.
Diese befinden sich unter anderem am Bahnhof Mitte, an der Blasewitzer Straße, der Lipsiusstraße, dem Sachsenplatz und dem Fetscherplatz. Dort kann es für die Straßenbahnlinien 1, 2, 6, 9 und 13 sowie die Buslinien 64 und 68 zu kurzen Wartezeiten kommen.
Darüber hinaus werden mehrere Straßenbahn- und Buslinien umgeleitet oder verkürzt. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 8, 10, 11, 12 und 13 sowie die Buslinien 62, 64 und 68.
Genauere Informationen gibt es auf der Website der Dresdner Verkehrsbetriebe.
Bauarbeiten an der Hamburger Straße sorgen für Änderungen
Auch die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke Hamburger Straße sorgen am Wochenende für Änderungen im Nahverkehr. Die Buslinien 68 und 92 werden von Samstag, 8. August, 22 Uhr, bis Montag, 10. August, 4 Uhr, umgeleitet.
Die Linien fahren zwischen den Haltestellen "Cossebauder Straße" und "Hamburger Straße" in beiden Richtungen über Cossebauder Straße, Tonbergstraße und Flügelweg. Die Haltestelle "Altcotta" wird zusätzlich bedient.
Auch an den Haltestellen "Flügelweg" und "Bremer Straße" gibt es Änderungen. Fahrgäste müssen dort in Richtung Hamburger Straße vor Beginn der Brückenrampe eine Ersatzhaltestelle nutzen.
Die Hamburger Straße wird seit Februar 2026 umfassend erneuert. Neben der Brückenerneuerung und einem neuen DB-Haltepunkt gehören auch der Ausbau der Gleisanlagen sowie die Verbesserung von Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen zum Bauprojekt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis März 2029 dauern.
Titelfoto: Eric Münch