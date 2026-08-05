Fahrgäste aufgepasst: Am Wochenende kommt es zu Ausfällen und Umleitungen

Dresden - Reisende müssen sich am Wochenende auf Änderungen im Dresdner Nahverkehr einstellen. Wegen des Velorace am Sonntag sowie Bauarbeiten an der Hamburger Straße kommt es bei mehreren Straßenbahn- und Buslinien zu Umleitungen.

Mehrere Straßenbahn- und Buslinien werden umgeleitet oder verkürzt. © Eric Münch

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, wird der Linienverkehr am Sonntag, dem 9. August 2026, zwischen 8 und 17 Uhr aufgrund der Radsportveranstaltung im Dresdner Zentrum angepasst.

Während des Velorace werden sogenannte Schleusungsstellen eingerichtet, an denen die Radfahrenden die Strecken der DVB-Linien kreuzen.

Diese befinden sich unter anderem am Bahnhof Mitte, an der Blasewitzer Straße, der Lipsiusstraße, dem Sachsenplatz und dem Fetscherplatz. Dort kann es für die Straßenbahnlinien 1, 2, 6, 9 und 13 sowie die Buslinien 64 und 68 zu kurzen Wartezeiten kommen.

Darüber hinaus werden mehrere Straßenbahn- und Buslinien umgeleitet oder verkürzt. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 8, 10, 11, 12 und 13 sowie die Buslinien 62, 64 und 68.

Genauere Informationen gibt es auf der Website der Dresdner Verkehrsbetriebe.