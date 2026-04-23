Wartehäuschen weg! DVB lassen Fahrgäste im Regen stehen

Dresden - Die kultigen DDR-Wartehäuschen aus Beton verschwinden aus dem Stadtbild. Die DVB haben angekündigt, sie nach und nach abzureißen - so geschehen in Omsewitz. Jetzt sind Fahrgäste beim Warten auf den Bus Wind und Wetter ausgesetzt.

Jetzt müssen Anwohner wie Siegfried Mutscher (74) auf einem Erdhügel warten. © Eric Münch

An der Endhaltestelle der Linie 80 warteten Passagiere bis vor rund zwei Monaten in einem massiven Unterstand aus Beton. Etwa 60 Jahre war das Wartehäuschen alt, das Anwohner liebevoll bemalt und gepflegt hatten. Dann kam der Abrissbagger.

"Das Häuschen war noch völlig intakt. Jetzt warten wir bei schlechtem Wetter im Regen auf den Bus", ärgert sich Anwohner Siegfried Mutscher (74). In den letzten Jahren sind bereits 23 Beton-Unterstände verschwunden, inzwischen gibt es nur noch zehn.

"Deren Optik entspricht längst nicht mehr heutigen Anforderungen", erklärt DVB-Sprecher Christian Schmidt (48). Viele seien "regelmäßig verunreinigt, als Toilettenersatz verwendet oder anderweitig zweckentfremdet" worden.

Zudem hätten Fahrgäste über ein schlechtes Sicherheitsgefühl geklagt. "Aus diesem Grund nutzen wir die alten Betonhäuschen nur noch so lange, wie es Zustand und Statik erlauben. Danach werden sie abgerissen."