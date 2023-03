Gleisbauarbeiten auf der Gerokstraße: DVB-Linie muss geteilt werden!

Die Straßenbahnen der Linie 6 können zwei Wochen lang aufgrund von Bauarbeiten nicht zwischen dem Rosa-Luxemburg-Platz und der Blasewitzer Straße unterwegs sein. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bahnen verkehren bis zum 20. März (3 Uhr) auf zwei Abschnitten. Im Osten fahren sie von Niedersedlitz planmäßig über den Schillerplatz, jedoch nur bis zur Blasewitzer Straße. Anschließend erfolgt die Wende über den Fetscherplatz.

Im Westen verläuft die Strecke von Wölfnitz über den Bahnhof Mitte, den Albertplatz und die Bautzner Straße. Am Rosa-Luxemburg-Platz ist Schluss, dort wenden die Straßenbahnen und fahren zurück nach Wölfnitz.

Im Bereich zwischen Blasewitzer Straße und Rosa-Luxemburg-Platz verkehren die Ersatzbusse "EV6" über die Albertbrücke und die Sachsenallee, die an den jeweiligen Endhaltestellen der Linie 6 erreicht werden können.

Grund für die Einschränkungen sind notwendige Reparaturen am Straßenbahngleis auf der Gerokstraße in Dresden. Es wurde in den 1980er-Jahren verbaut und muss nun auf 350 Metern Länge instand gesetzt werden.

Auch das alte Pflaster sowie beschädigte Gleisplatten werden durch sogenannten "Splittmastixasphalt" - eine Mischung aus Bitumen und Splitt - ersetzt.