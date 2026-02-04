Mit der Straßenbahn zum Opernball: Diese Linie wird am Freitagabend umgeleitet

Dresden - SemperOpernball -Gänger (und alle, die am Freitagabend in der Stadt unterwegs sind) aufgepasst! Aufgrund des hohen Besucheraufkommens wird die Linie 4 umgeleitet.

In der Zeit des SemperOpernballs wird die Straßenbahnlinie 4 nicht wie gewohnt über den Theaterplatz fahren. (Archivfoto) © Thomas Türpe

So teilen die DVB mit, dass am kommenden Freitag, dem 6. Februar, zwischen 17 und 22.30 Uhr, die Straßenbahnlinie 4 eine Umleitung fährt.

Die Straßenbahnen dieser Linie werden in der Zeit des SemperOpernballs zwischen der Leipziger Straße und dem Postplatz über die Marienbrücke die Elbseite wechseln und nicht wie üblich am Theaterplatz halten.

Diese Haltestelle wird am Freitagabend ausschließlich von den Linien 3, 7 und 9 bedient. Um zum Theaterplatz zu gelangen, müssen die Schienenfahrzeuge zwei Schleusen passieren, die je nach Notwendigkeit an der Sophienstraße beziehungsweise an der Augustusbrücke, geöffnet werden.