Mit der Straßenbahn zum Opernball: Diese Linie wird am Freitagabend umgeleitet
Dresden - SemperOpernball-Gänger (und alle, die am Freitagabend in der Stadt unterwegs sind) aufgepasst! Aufgrund des hohen Besucheraufkommens wird die Linie 4 umgeleitet.
So teilen die DVB mit, dass am kommenden Freitag, dem 6. Februar, zwischen 17 und 22.30 Uhr, die Straßenbahnlinie 4 eine Umleitung fährt.
Die Straßenbahnen dieser Linie werden in der Zeit des SemperOpernballs zwischen der Leipziger Straße und dem Postplatz über die Marienbrücke die Elbseite wechseln und nicht wie üblich am Theaterplatz halten.
Diese Haltestelle wird am Freitagabend ausschließlich von den Linien 3, 7 und 9 bedient. Um zum Theaterplatz zu gelangen, müssen die Schienenfahrzeuge zwei Schleusen passieren, die je nach Notwendigkeit an der Sophienstraße beziehungsweise an der Augustusbrücke, geöffnet werden.
Durch diese Schleusen wird der Straßenbahnverkehr über den Theaterplatz trotz der eingerichteten Absperrungen ermöglicht.
Titelfoto: Thomas Türpe