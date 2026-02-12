Achtung, Umleitung! Gleisarbeiten sorgen ab Montag für Einschränkungen im ÖPNV

Dresden - Bus- und Bahnfahrer müssen sich ab kommendem Montag auf erhebliche Umleitungen einstellen. Über mehrere Tage sollen Gleisarbeiten auf der Warthaer Straße im Stadtteil Cotta zwischen Freiligrathstraße und Roquettestraße erfolgen.

Der Grund für die Gleisreparatur auf der Warthaer Straße sind vier aus der DDR stammende Großverbundplatten, die nun durch ihre alte Technologie und ihren Verschleiß ausgebaut werden müssen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Während der Bauarbeiten wird besagter Streckenabschnitt vom 16. Februar (4 Uhr) bis 20. Februar (3.30 Uhr) gesperrt, erklärten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Betroffen sind die Straßenbahnlinie 1 von Prohlis nach Cossebaude und zurück sowie die Buslinien 68, 92 und der Ersatzverkehr EV12.

Doch die DVB verschafft Abhilfe. Für die Linie 1 gilt: Der Verkehr fährt planmäßig von Prohlis über das Stadtzentrum, Bahnhof Mitte und Schäferstraße bis zur Waltherstraße - von dort aus wenden die Straßenbahnen im ehemaligen Betriebshof der DVB.

Die Buslinie 68 wird zwischen den Haltestellen "Schunkstraße" und "Flügelweg" umgeleitet. Für die Verbindung gilt stadteinwärts: Ab der Alten Meißner Landstraße fährt der Bus direkt zur Meißner Landstraße und weiter zur Hamburger Straße.

Auch stadtauswärts gibt es eine Veränderung. Die Linie 68 fährt von der Meißner Landstraße eine Schleife über die Alte Meißner Landstraße, Gottfried-Keller-Straße, Roquettestraße zur Warthaer Straße und zurück über die Alte Meißner Landstraße nach Cossebaude/Niederwartha.