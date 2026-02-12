Achtung, Umleitung! Gleisarbeiten sorgen ab Montag für Einschränkungen im ÖPNV
Dresden - Bus- und Bahnfahrer müssen sich ab kommendem Montag auf erhebliche Umleitungen einstellen. Über mehrere Tage sollen Gleisarbeiten auf der Warthaer Straße im Stadtteil Cotta zwischen Freiligrathstraße und Roquettestraße erfolgen.
Während der Bauarbeiten wird besagter Streckenabschnitt vom 16. Februar (4 Uhr) bis 20. Februar (3.30 Uhr) gesperrt, erklärten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).
Betroffen sind die Straßenbahnlinie 1 von Prohlis nach Cossebaude und zurück sowie die Buslinien 68, 92 und der Ersatzverkehr EV12.
Doch die DVB verschafft Abhilfe. Für die Linie 1 gilt: Der Verkehr fährt planmäßig von Prohlis über das Stadtzentrum, Bahnhof Mitte und Schäferstraße bis zur Waltherstraße - von dort aus wenden die Straßenbahnen im ehemaligen Betriebshof der DVB.
Die Buslinie 68 wird zwischen den Haltestellen "Schunkstraße" und "Flügelweg" umgeleitet. Für die Verbindung gilt stadteinwärts: Ab der Alten Meißner Landstraße fährt der Bus direkt zur Meißner Landstraße und weiter zur Hamburger Straße.
Auch stadtauswärts gibt es eine Veränderung. Die Linie 68 fährt von der Meißner Landstraße eine Schleife über die Alte Meißner Landstraße, Gottfried-Keller-Straße, Roquettestraße zur Warthaer Straße und zurück über die Alte Meißner Landstraße nach Cossebaude/Niederwartha.
Buslinie 92 und EV12 müssen ihre regulären Fahrten umstellen
Die Buslinie 92 (Cotta - Ockerwitz und zurück) wird als Ersatz für die Linie 1 von Cotta bis zum Bahnhof Mitte verlängert. Der Bus fährt stadteinwärts ab der Haltestelle "Schunkstraße" über die Alte Meißner Landstraße, Hamburger Straße, Waltherstraße, Friedrichstraße und Weißeritzstraße.
Stadtauswärts gilt für Linie 92: Die Strecke verläuft über den Koreanischen Platz und die Schäferstraße. Zwischen Leutewitz und dem Bahnhof Mitte fahren zusätzlich Verstärkungswagen als Linie E92.
Der Ersatzverkehr EV12, der durch die Baustelle an der Lübecker Straße greift, wird in Richtung Leutewitz über die Meißner Landstraße, Alte Meißner Landstraße und Gottfried-Keller-Straße umgeleitet.
Für EV12 gilt in Richtung Rudolf-Renner-Straße: Von Leutewitz wird über Herweghstraße, Am Lehmberg und die Alte Meißner Landstraße gefahren.
Titelfoto: Fotomontage/Sebastian Kahnert/dpa/Robert Michael/dpa