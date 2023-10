Nirgends so gefragt wie in Dresden: Wie oft wird eigentlich ein Mobi-Bike pro Tag ausgeliehen?

Dresden - Sie stehen gefühlt an jeder Ecke und es werden immer mehr: In den kommenden zwölf Monaten soll die Mobi-Bike-Flotte von aktuell 1550 Rädern auf 2000 Stück wachsen. Die gelben Drahtesel werden in keiner Stadt so gut angenommen wie in Dresden. Damit alles rundläuft, kümmern sich insgesamt 14 Mitarbeiter vom DVB-Partner "nextbike" um die Räder, verteilen und reparieren sie oder sammeln sie auch mal an kuriosen Orten ein ...