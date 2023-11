Hindernis liegt auf Straße: DVB erklären, wie es dazu kommen konnte

Dresden - Ein ungewöhnliches Hindernis hat am heutigen Montagmorgen nahe dem Dresdner Postplatz für Irritationen gesorgt.

Auf der Wallstraße lag am heutigen Montagmorgen ein Hindernis. © privat

An der Wendeschleife für Straßenbahnen im Bereich Wallstraße/Marienstraße lag ein dickes Gummiband auf der Fahrbahn, das offensichtlich zur Gleisanlage gehörte. Gerade für abbiegende Radfahrer hätte es zum Problem werden können.

TAG24 hat deshalb bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) nachgefragt, wie es zu diesem Hindernis kommen konnte.

Auf Anfrage teilt Sprecher Falk Lösch (57) mit: "Offenbar gab es durch den Regen der letzten Tage eine Unterspülung des Fugenverguss-Bandes am Gleis und dann wurde der Streifen vermutlich durch einen Lkw herausgezogen."

So etwas komme gelegentlich vor, jedoch sei der Fall am Postplatz aufgrund der Länge ungewöhnlich. "Bauartbedingt kann man hier keine Prävention betreiben", so Lösch.