Keine Gleisschleife am Pirnaischen Platz

Dresden - Die DVB stampfen die Idee zusätzlicher Gleisbögen am Pirnaischen Platz ein.

Der Pirnaische Platz ist einer der zentralen Verkehrsknoten in der Dresdner Innenstadt. © imago/Sven Ellger

Grund: Die Prüfungen zeigten, dass selbst eine Übergangslösung teuer wäre - fünf bis sieben Millionen Euro sind in der aktuellen Haushaltslage nicht drin.

Dazu kommen lange Verfahren wegen Lärmschutz und Planfeststellung, die das Projekt über Jahre verzögern würden.

Die Hoffnung auf eine schnelle Provisoriumslösung für 2026 ist damit vom Tisch. Nach Gesprächen mit der Stadt ist klar: Das Vorhaben wird gestrichen.