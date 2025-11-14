Keine Gleisschleife am Pirnaischen Platz
Dresden - Die DVB stampfen die Idee zusätzlicher Gleisbögen am Pirnaischen Platz ein.
Grund: Die Prüfungen zeigten, dass selbst eine Übergangslösung teuer wäre - fünf bis sieben Millionen Euro sind in der aktuellen Haushaltslage nicht drin.
Dazu kommen lange Verfahren wegen Lärmschutz und Planfeststellung, die das Projekt über Jahre verzögern würden.
Die Hoffnung auf eine schnelle Provisoriumslösung für 2026 ist damit vom Tisch. Nach Gesprächen mit der Stadt ist klar: Das Vorhaben wird gestrichen.
Für die großen Bauarbeiten 2027 am Dr.-Külz-Ring wollen die DVB aber trotzdem eine Verkehrsführung finden, die Fahrgäste gut ins Zentrum bringt. Und sie verweisen darauf, dass auch am Postplatz gezeigt wurde, dass selbst harte Sperrungen lösbar sind.
Titelfoto: imago/Sven Ellger