Kindheitstraum und Schrauber-Liebe: Darum wollten Fynn und Louis unbedingt zur DVB!

Dresden - Zuwachs für die Dresdner Verkehrsbetriebe: Im August wagten 60 neue Auszubildende den Start ins Berufsleben. So auch Fynn H. (17) und Louis W. (17). Im TAG24-Gespräch verraten sie, warum sie sich für die DVB entschieden haben und was sie in den nächsten drei Jahren erwartet.