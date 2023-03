Lange Warteschlangen wegen 49-Euro-Ticket: DVB schließen Servicepunkt an Prager Straße

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) werden von den Kunden wegen des 49-Euro-Tickets fast schon überrannt. Da nicht jeder den Abo-Vertrag online abschließen will, bildeten sich zuletzt längere Warteschlangen vor dem Kundenzentrum am Postplatz. Die DVB will deshalb nun alle möglichen Personal-Kräfte dorthin bündeln und muss dafür einen Servicepunkt vorübergehend schließen.