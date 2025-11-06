2.580
Mehr Schwarzfahrer in Bus und Bahn im Osten: Hier ist es besonders schlimm
Dresden - In Mitteldeutschlands Bussen und Bahnen wird wieder öfter ohne Ticket gefahren!
Laut Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) waren rund 5 Prozent der Fahrgäste 2025 ohne gültigen Fahrschein unterwegs - doppelt so viele wie vor der Pandemie.
Über Jahre lag die Quote nur bei 2,5 bis 3 Prozent. Bei 184 Millionen Fahrgästen bedeutet das einen Einnahmeverlust von rund drei Millionen Euro, so die DVB.
Die Verkehrsbetriebe schlagen Alarm: Fehlende Einnahmen müssten über Steuern ausgeglichen werden.
Auch in Magdeburg stieg die Quote auf etwa 5 Prozent. In Leipzig bleibt sie dagegen stabil bei einem Prozent. In Thüringen blieb die Zahl ebenfalls weitgehend auf dem Vorjahresniveau.
