Mehr Schwarzfahrer in Bus und Bahn im Osten: Hier ist es besonders schlimm

Dresden - In Mitteldeutschlands Bussen und Bahnen wird wieder öfter ohne Ticket gefahren!

Dieser Passagier wurde an der Cottaer Straße ohne Fahrschein erwischt. Seinen Ausweis wollte er zunächst nicht zeigen. © Christian Juppe

Laut Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) waren rund 5 Prozent der Fahrgäste 2025 ohne gültigen Fahrschein unterwegs - doppelt so viele wie vor der Pandemie.

Über Jahre lag die Quote nur bei 2,5 bis 3 Prozent. Bei 184 Millionen Fahrgästen bedeutet das einen Einnahmeverlust von rund drei Millionen Euro, so die DVB.

Die Verkehrsbetriebe schlagen Alarm: Fehlende Einnahmen müssten über Steuern ausgeglichen werden.