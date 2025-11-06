 2.580

Mehr Schwarzfahrer in Bus und Bahn im Osten: Hier ist es besonders schlimm

Laut Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) waren rund 5 Prozent der Fahrgäste 2025 ohne gültigen Fahrschein unterwegs - doppelt so viele wie vor der Pandemie.

Dresden - In Mitteldeutschlands Bussen und Bahnen wird wieder öfter ohne Ticket gefahren!

Dieser Passagier wurde an der Cottaer Straße ohne Fahrschein erwischt. Seinen Ausweis wollte er zunächst nicht zeigen.
Dieser Passagier wurde an der Cottaer Straße ohne Fahrschein erwischt. Seinen Ausweis wollte er zunächst nicht zeigen.  © Christian Juppe

Über Jahre lag die Quote nur bei 2,5 bis 3 Prozent. Bei 184 Millionen Fahrgästen bedeutet das einen Einnahmeverlust von rund drei Millionen Euro, so die DVB.

Die Verkehrsbetriebe schlagen Alarm: Fehlende Einnahmen müssten über Steuern ausgeglichen werden.

Auch in Magdeburg stieg die Quote auf etwa 5 Prozent. In Leipzig bleibt sie dagegen stabil bei einem Prozent. In Thüringen blieb die Zahl ebenfalls weitgehend auf dem Vorjahresniveau.

