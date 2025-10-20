Haushaltsloch in Dresden: Kehrt wichtige Straßenbahnlinie zur Adventszeit zurück?

Dresden - Alle Jahre wieder ist das Besucheraufkommen in Dresden zur Adventszeit besonders hoch. Bislang war an Wochenenden für eine Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt eine zusätzliche Straßenbahn-Linie zum besseren Erreichen der P+R-Plätze unterwegs. Nun ist klar: Das Angebot ist trotz Haushaltsloch weiterhin geplant.

Zum diesjährigen Striezelmarkt soll an Wochenenden auch wieder eine Linie 20 verkehren. (Archivbild) © Eric Münch

Auf eine Anfrage von SPD-Stadtrat Stefan Engel (32) erklärte OB Dirk Hilbert (53, FDP): "Nach jetzigem Stand wird es an den Adventswochenenden eine Linie 20 vom Altmarkt zur Messe geben."



Die damit verbundene Betriebsleistung werde dieses Jahr vom Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften finanziert.

"Die konkrete Linienführung befindet sich noch in Abstimmung", schreibt Hilbert in seinem Statement. Vorgesehen sei ein 15-Minuten-Takt von 9 bis 20 Uhr.

Zwischen Striesen und Altmarkt würden die zusätzlichen Fahrten die Linie 9 verstärken.

