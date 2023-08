Mobi-Bikes: Dresden fährt auf die gelben Flitzer der DVB ab

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bauen ihr Mobi-Bike-Angebot weiter aus, erweiterten ihre Flotte in den vergangenen Wochen um weitere 250 Fahrräder. Damit können Dresdner jetzt insgesamt 1550 Räder nutzen. Und das tun sie: Im Juli gab es 222.000 Ausleihen - Rekord!

Damit wohnen laut DVB 60 Prozent der Dresdner in einem Gebiet, in dem man die Räder mieten, nutzen oder abstellen kann.

In diesem Jahr kamen 550 Räder dazu, die Viertel Striesen, Mockritz, Großluga und Meußlitz wurden erschlossen.

Gab es im ersten Jahr rund 770.000 Ausleihen, waren es im zweiten Jahr schon 1,25 Millionen und zuletzt 1,77 Millionen. Im Juli gab es so viele Leihen wie nie in einem Monat.

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne) ist voll des Lobes für die Mobi-Bikes, schwärmte am Mittwoch vom "erfolgreichsten Verleihsystems Deutschlands". Seit Einführung der Leihräder im August 2020 wurden sie insgesamt 3,8 Millionen Mal ausgeliehen.

Zehn Stück stehen zunächst an verschiedenen Mobi-Punkten wie Bönischplatz, Fetscherplatz, Postplatz oder Betriebshof Trachenberge zur Verfügung.

Pro Jahr investieren die DVB rund 750.000 Euro in die Räder und den Service ihres Kooperationspartners "nextbike". DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach (54) sprach von einem "ziemlich guten Invest".

Wer kein Kunde ist, zahlt 2 Euro für die ersten 30 Minuten, danach 1 Euro pro 15 Minuten. Die Räder können an Mobi-Punkten und vielen Straßen (je nach Lage teils 1 Euro Aufpreis) wieder abgestellt werden (Rahmenschloss aktivieren).

Für DVB-Abo-Kunden, Studenten sowie Deutschlandticket-Nutzer (mit dem Zusatzpaket Plus Mobi) sind 30 Minuten kostenfrei, danach 1 Euro pro 30 Minuten.

Die App zeigt auch an, wo sich Räder befinden. Über dem Hinterrad ist ein Barcode (QR-Code): diesen einfach mit der App scannen und die Ausleihe bestätigen. Dann öffnet sich das Rahmenschloss automatisch und Sie können losradeln.

Und so funktioniert's: in der nextbike-App oder auf www.mobi-dresden.de/bike kostenfrei registrieren, Kundenkonto erstellen und Zahlungsmittel hinterlegen.

Die Mobi-Bikes wurden vom DVB-Partner "nextbike" (Sitz in Leipzig ) selbst entwickelt. Sie sind einfach und praktisch gehalten, wiegen rund 15 Kilo. Alle Räder haben einen Nabendynamo, sieben Gänge, eine Dreh-Klingel ist am Lenker integriert.

Alex Koslowski (35), Berufskraftfahrer: "... ich erst seit April in Dresden bin und noch kein Auto habe. So fahre ich oft mit den Mobi-Bikes zur Arbeit vom Stadtzentrum nach Gruna. Einmal funktionierte das Schloss beim Abstellen nicht, liefen die Kosten weiter. Mit einer E-Mail war das Problem aber zum Glück schnell gelöst."

Katharina Ringler (32), Projektleiterin: "... die Räder sehr praktisch sind. Ich nutze sie regelmäßig. Vor allem, wenn ich mein eigenes Rad nicht abstellen will, etwa am Bahnhof. Finde ich gut, dass es sie gibt."

Eric Prange (22), Student: "... sie perfekt für den Weg zur Uni oder auch zur Haltestelle geeignet sind. Es ist einfach praktisch, teils ist man schneller als mit der Bahn . Also ich nutze sie häufig und kenne auch viele Leute, die das tun."

Franz Schumann (30), Koch: "... man immer welche findet, wenn man eins braucht. Das ist super, vor allem wenn Bus oder Bahn mal nicht fahren. Auch schafft man die Fahrten ja meist in der halben Stunde, die kostenfrei ist."

Nadine Trulès (46), Lehrerin: "... ich für manche Fahrten nicht mein eigenes Rad nutzen oder am Zielort stehen lassen will. Man kommt mit den Mobi-Bikes schnell von A nach B. Eine gute Sache, wenn man die Menschen weg vom Auto kriegen will. Die Radwege sollten allerdings ausgebaut werden."