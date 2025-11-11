Neuer Look: So ändert sich Lackierung der Dresdner Straßenbahnen

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) optimieren die Lackierung ihrer Straßenbahnen. Doch den meisten Fahrgästen dürfte die Änderung wohl gar nicht auffallen.

Stadtbahnwagen 2838 hat als Erstes den neuen Look nach der Hauptuntersuchung mit gelben Stegen erhalten. © TAG24

Künftig werden die Verbindungselemente zwischen den Fenstern und den einzelnen Wagenübergängen nicht mehr in Schwarzoliv, sondern stattdessen im bekannten Gelb erstrahlen.

"Bislang mussten die Stege bei der Neulackierung im Zuge der alle acht Jahre stattfindenden Hauptuntersuchung immer abgeklebt werden", erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch (60) gegenüber TAG24. Dies habe einen dreitägigen Mehraufwand zur Folge gehabt, den man sich nun sparen wolle.

"Damit können Kosten gesenkt werden und die Fahrzeuge frühzeitiger wieder in den Betrieb gehen", führt Lösch weitere Vorteile auf.

Die optische Gestaltung passt sich damit an die neuen Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX" an, die bereits gelbe Fensterabtrennungen besitzen. Auch deren Schriftart der Wagennummern wird bei den älteren Modellen nun übernommen.