Neuer MOBIpunkt am Trachenberger Platz in Dresden eröffnet!

Dresden - Stadt und DVB machen mobil: Am neu gestalteten Trachenberger Platz in Pieschen eröffnete Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) jetzt den 65. MOBIpunkt in Dresden mit neuen Fahrrädern und E-Autos zum Ausleihen.

"Die MOBIwelt mit ihrer Verknüpfung von individueller Mobilität mit öffentlichem Personennahverkehr ist preiswert und fördert den Umweltschutz sowie die Lebensqualität in der Stadt", so Kühn.

Freuen sich über den neuen MOBIpunkt, an dem auch E-Autos zur Ausleihe angeboten werden: "teilAuto"-Regionalleiter Marcus Buchfeld (31) und Kundin Sarah Ott (27). © Petra Hornig

Verlängert wurde kürzlich die Partnerschaft zwischen Stadt, DVB und "teilAuto". "So stehen mittlerweile 650 Fahrzeuge zur Ausleihe bereit - rund 125 davon sind vollelektrisch betrieben", sagt "teilAuto"-Regionalleiter Marcus Buchfeld (31).

An insgesamt 157 Carsharing-Plätzen wurden im vergangenen Jahr Fahrzeuge (E-Autos bis Kleintransporter) rund 60.000-mal ausgeliehen, die meisten an den Hotspots Bahnhof Neustadt, Altleuben und der Martin-Luther-Straße in der Neustadt.

SachsenEnergie hat bislang 57 MOBIpunkte mit 59 Schnelllade- und 107 Normallade-Stationen ausgestattet.

Noch in diesem Jahr sollen weitere MOBIpunkte am Uniklinikum (Johannstadt) und am neuen Stadtforum (Altstadt) in Betrieb gehen. Insgesamt sind im Stadtgebiet vorerst 75 der schwarz-gelben Stationen geplant, die erste war 2018 am Pirnaischen Platz eröffnet worden.

Im Herbst sollen die Rad-Flotte auf insgesamt 2000 Stück erhöht und neue Gebiete im Norden und Westen erschlossen werden.