Oldtimer-Feeling in Dresden: Diese Prachtstücke fahren Euch bald durch die Stadt

Ein wahres Schmuckstück: der IFA Horch H6B/S aus dem Jahr 1956.

Wie die DVB mitteilten, werden die Fahrzeug-Modelle Ikarus 66, der Ikarus 260, der IFA H6B/S und der Mercedes-Benz O 405 anlässlich des 110-jährigen Busjubiläums auf die Straßen geschickt.

Die Oldies sind dabei immer nachmittags bis abends auf den Linien 63/83, 79, 88 und dem EV4 im Einsatz. Sie folgen den regulär verkehrenden Linienbussen.

"Wer möchte, kann mit seiner gültigen Fahrkarte zum VVO-Tarif, also auch mit dem Deutschlandticket, einfach an den Haltestellen zusteigen", so die DVB. Eine Reservierung oder Anmeldung sei nicht notwendig.

"Die Fahrt wird von einem Schaffner begleitet, der Fahrgästen mit Kinderwagen beim Ein- und Aussteigen helfen kann und für Auskünfte zur Verfügung steht", heißt es. Ticket-Verkauf und Fahrradmitnahme seien jedoch nicht möglich.