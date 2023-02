Premiere! Neue DVB-Bahn fährt jetzt auch auf dieser Linie

Die neue Bahn der DVB ist künftig auch auf der Linie 3 unterwegs. © Roland Halkasch

"Tagsüber finden die Abfahrten immer zur Minute 11 von Coschütz und zur Minute 36 vom Bahnhof Neustadt statt. Den Pirnaischen Platz passiert der Wagen zur Minute 27 in Richtung Carolabrücke und Minute 44 in Richtung Hauptbahnhof. Läuft alles planmäßig, fährt der neue Stadtbahnwagen bis nach Mitternacht auf der 3", so DVB-Sprecher Falk Lösch (57).

"Die 3 verkehrt wegen der Baustelle auf der Hansastraße aktuell von Coschütz planmäßig bis Carolaplatz und weiter über Neustädter Markt zum Bahnhof Neustadt. Von dort geht die Fahrt über Albertplatz zurück nach Coschütz."

Sind die Bauarbeiten auf der Hansastraße abgeschlossen, kann die neue Bahn dann auch bis zum Wilden Mann fahren. Die 3 wird damit die zweite komplette Linie, auf der die um 35 Zentimeter breiteren Bahnen unterwegs sein können. Bislang war das nur auf der 2 möglich.

"Die Passage auf der Großenhainer Straße zwischen Pestalozziplatz und Zeithainer Straße, auf dem sich die neuen Wagen noch nicht begegnen dürfen, wird per Ampel geregelt. Damit kann der Betrieb der Linie 3 bis zum Ausbau dieses letzten Abschnitts gesichert werden. Der Baubeginn ist dort für das Jahr 2024 geplant", ergänzt Lösch.