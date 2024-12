Starker Stau in Dresden: DVB müssen Linien bis Weihnachten umleiten!

Dresden - Die hohe Verkehrsbelastung in der Dresdner Innenstadt hat für den ÖPNV jetzt Fahrplanänderungen zur Folge! Bis zum 23. Dezember müssen zwei Linien in den Nachmittags- und Abendstunden umgeleitet werden.

In Richtung Niederwartha fahren Busse der Linie 68 jetzt vorübergehend die Ostra-Allee entlang. © TAG24

Laut DVB sind die Maßnahmen wegen starker Stau-Erscheinungen im Bereich der Schweriner Straße für mehr Fahrplan-Stabilität nötig.

So muss die Linie 1 in Richtung Leutewitz zwischen Postplatz und Koreanischer Platz über die Haltestellen Am Zwingerteich, Maxstraße und Bahnhof Mitte (Weißeritzstraße) geführt werden.

Die Buslinie 68 fährt in Richtung Cossebaude/Niederwartha zwischen Postplatz und Weißeritzstraße ebenfalls über die Ostra-Allee und Maxstraße.

Die Gegenrichtung ist bei den zwei genannten Linien nicht betroffen. Umgeleitet wird täglich zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr.