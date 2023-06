Top und Flop bei den DVB: Dresdner ganz wild auf 49-Euro-Tickets, aber kaum einer kauft MOBI-Zusatzpaket

Dresden - Ganz Deutschland ist im Ticket-Fieber. Allein im Mai haben rund 10 Millionen ÖPNV-Nutzer den begehrten Superfahrschein für 49 Euro erworben. Schlange stehende Menschen am Postplatz zeigen: Auch bei den Dresdner Verkehrsbetrieben ist das Deutschlandticket heiß begehrt - mit einer Ausnahme.

Die DVB haben derzeit rund 183.000 Abonnenten. © Thomas Türpe

In der Landeshauptstadt machten bislang 88.551 Kunden von dem Angebot Gebrauch. Davon sind 25.000 Neukunden, also Menschen, die zuvor keine Abonnenten bei den Verkehrsbetrieben waren.

Damit haben die DVB nun insgesamt rund 183.000 Abonnenten. Zum Vergleich: Die sächsische Schwesterstadt Leipzig ist bei ähnlicher Größe (600.000 Einwohner) bislang nur 74.000 D-Tickets losgeworden.

Zusammen mit dem Ticket können in Dresden auch Zusatzangebote gebucht werden. So soll etwa "Plus MOBI" (7 Euro Aufschlag) den Fahrgästen ermöglichen, nach der Nutzung von Bus und Bahn aufs Fahrrad oder den Leihwagen umzusteigen.

Geht es nach den Plänen von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne), können durch MOBI auch Stadtgebiete mit dünnem ÖPNV-Liniennetz erschlossen werden.