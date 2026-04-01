Über eine halbe Million Euro: DVB tauschen Tafeln aus

Dresden - Auch an Abfahrtstafeln nagt der Zahn der Zeit. Mit viel Geld rüsten die DVB aktuell ihre Haltestellen-Technik nach.

Hier sind Techniker mit dem Austausch der Anzeigen am Hauptbahnhof beschäftigt. © Norbert Neumann

Bis Ostern bekommt die Haltestelle zwischen Hauptbahnhof und Wiener Platz vier neue LED-Tafeln, bis Ende April der Pirnaische Platz.

"Die jetzt zum Ersatz anstehenden Anzeigen haben teilweise mehr als 20 Jahre rund um die Uhr zuverlässig ihren Dienst getan, zeigen jetzt aber Pixelfehler und deutliche Verschleißerscheinungen", teilte das Unternehmen mit.

Bereits 2025 waren 17 kleinere LED-Anzeigen in den Haltestellen-Stelen erneuert worden. Nun werden noch 18 neue Anzeigen mit ePaper-Technologie angeschafft, zwei davon stehen bereits am Riegelplatz.