Unkompliziert durch Dresden: DVB veröffentlichen moderne Fahrplan-App!

Dresden - Seit Montag findet sich in den App-Stores eine neue Anwendung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), die das Potenzial hat, die bisherige Fahrplan-App in den Schatten zu stellen.

Mit der neuen App geht es künftig noch entspannter durch den Dresdner Stadtverkehr. (Symbolbild) © Eric Münch

Bei der neuen "MOBIapp" handelt es sich zwar noch um eine Beta-Version, doch der erste Eindruck dürfte vor allem Kritikern der bisherigen App "DVB mobil" zusagen.

Die "MOBIapp" wird von den DVB als "All-in-one-Mobilitätslösung" beworben, in der man Fahrplanauskunft, Ticketkauf und die Nutzung von "MOBIbike" unkompliziert vereint habe.

Mit dem Start der neuen Version gehe es dem Unternehmen nun darum, "Erfahrungen" zu sammeln, zur Verbesserung an der ein oder anderen "Stellschraube" zu drehen und sich dabei "weiterzuentwickeln", erklärt ein DVB-Sprecher gegenüber TAG24 am Montagnachmittag.

Ein erstes Update, das weitere neue Funktion mit sich bringen soll, sei bereits in Planung. So soll es künftig möglich sein, das "MOBIbike" ohne Umwege direkt in der neuen App zu buchen, ebenso wie das "MOBIcar". Die bisherige App "DVB mobil" werde unterdessen weiterhin "vollumfänglich" nutzbar sein.

TAG24 hat sich die neue DVB-App mal angeschaut - und ist begeistert!