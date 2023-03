Nächster DVB-Streik! Auch kommenden Mittwoch fallen Busse und Bahnen aus

Dresden - Die Gewerkschaft Verdi ruft auch am Mittwoch, dem 8. März, zum Streik bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) auf!

Auch am Mittwoch werden viele Straßenbahnen der DVB im Depot bleiben. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/ZB

Wie Daniel Herold (35), Bezirksgeschäftsführer von Verdi Sachsen West-Ost-Süd, gegenüber TAG24 erklärte, sollen die DVB-Beschäftigten am Mittwoch ab 8 Uhr bis zum Dienstschluss am Folgetag (ca. 4 Uhr) die Arbeit niederlegen.

"Wir haben den Start des Streiks nicht direkt auf den Betriebsbeginn gelegt, damit wenigstens der Schülerverkehr funktioniert", so Herold.

Da die Busse und Straßenbahnen in den frühen Morgenstunden noch rollen werden, geht der 35-Jährige nicht vom gleichen Streik-Potenzial aus, wie man es am heutigen Freitag bereits gesehen hat.

"Es wird zu Ausfällen und Störungen kommen, aber voraussichtlich nicht in der Dimension, wie wir es heute hier in Dresden erleben."

Auch in städtischen Kitas sowie im Städtischen Klinikum Dresden sollen die Arbeitnehmer am 8. März in den Ausstand treten.