Wegen Bauarbeiten: Diese Buslinien werden nach Ostern umgeleitet

Dresden - Wegen Straßen- und Leitungsbauarbeiten in Leubnitz, Klotzsche und Gönnsdorf werden die Buslinien 68, 80 und 61 nach Ostern umgeleitet.

In mehreren Dresdner Stadtteilen kommt es nach Ostern zu Straßenbauarbeiten. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

Die Fahrten der Linie 68 werden wegen Leitungsbauarbeiten auf der Wilhelm-Franke-Straße zwischen Klosterteichplatz und Leubnitzer Höhe über Altleubnitz und Goppelner Straße umgeleitet.

Für die Haltestellen Karl-Laux-Straße und Kauschaer Straße werden laut DVB auf der Straße Altleubnitz und auf der Goppelner Straße Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Umleitung betrifft nur die Fahrten in Richtung Leubnitzer Höhe und Goppeln und gilt von Dienstag, dem 7. April, 4 Uhr, bis Samstag, den 25. April, 4 Uhr.

In Klotzsche kommt es auf dem Putbuser Weg ebenfalls zu Leitungsbauarbeiten, weshalb es bei der Buslinie 80 in Richtung Omsewitz zu Änderungen kommt.