Wegen Bauarbeiten: Diese Buslinien werden nach Ostern umgeleitet
Dresden - Wegen Straßen- und Leitungsbauarbeiten in Leubnitz, Klotzsche und Gönnsdorf werden die Buslinien 68, 80 und 61 nach Ostern umgeleitet.
Die Fahrten der Linie 68 werden wegen Leitungsbauarbeiten auf der Wilhelm-Franke-Straße zwischen Klosterteichplatz und Leubnitzer Höhe über Altleubnitz und Goppelner Straße umgeleitet.
Für die Haltestellen Karl-Laux-Straße und Kauschaer Straße werden laut DVB auf der Straße Altleubnitz und auf der Goppelner Straße Ersatzhaltestellen eingerichtet.
Die Umleitung betrifft nur die Fahrten in Richtung Leubnitzer Höhe und Goppeln und gilt von Dienstag, dem 7. April, 4 Uhr, bis Samstag, den 25. April, 4 Uhr.
In Klotzsche kommt es auf dem Putbuser Weg ebenfalls zu Leitungsbauarbeiten, weshalb es bei der Buslinie 80 in Richtung Omsewitz zu Änderungen kommt.
Bei der Linie 80 und 61 gibt es nach Ostern ebenfalls Änderungen
Im Zuge der Bauarbeiten fährt die Linie 80 zwischen Bahnhof Klotzsche und Flughafen über die Königsbrücker Landstraße und Grenzstraße. Dadurch können die Stationen "St. Marien-Krankenhaus", "Fontane-Center" und "Putbuser Weg" nicht bedient werden.
Stattdessen werden die Haltestellen "Arkonastraße und "Klotzsche, Marie-Reiche-Straße" auf der Umleitungsstrecke angefahren. Die Änderungen gelten von Dienstag, dem 7. April, 4 Uhr, bis Montag, den 27. April, 4 Uhr.
Wegen Straßenbauarbeiten auf der Schönfelder Landstraße wird die Linie 61, die von Bühlau zum Fernsehturm weiterfährt, umgeleitet.
Von Dienstag, dem 7. April, 4 Uhr, bis Sonntag, den 12. April, 4 Uhr, fahren die Busse über die Bautzener Landstraße, Bahnhofstraße und Weißiger Landstraße. Die Haltestellen "Cunewalder Straße", "Quohrener Straße" und "Hornweg" werden nicht bedient.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz / Petra Hornig