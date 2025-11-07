Wegen Gleisreparatur: DVB müssen Straßenbahnlinien teilen
Dresden - Neue ÖPNV-Einschränkungen ab Freitag! Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) müssen Fahrplanänderungen wegen Baumaßnahmen vornehmen.
Laut Mitteilung finden Gleisarbeiten an der Straßenbahnüberfahrt Karcherallee bis Montag, 3 Uhr, statt.
Dort werden auf einer Länge von rund 15 Metern die Schienen getauscht. Zusätzlich muss der Unterbau aus Betonschwellen saniert werden. Dabei erneuern die Fachleute auch alle dämpfenden Zwischenlagen der Schienenbefestigung.
Im Zuge des "Sperrschattens" werden auch Teile der verschlissenen Fahrleitungsanlage am Comeniusplatz auf einer Länge von rund 320 Metern erneuert.
Von der Karcherallee kommend ist die Überfahrt Stübelallee für Autofahrer komplett dicht. Ab Winterbergstraße gibt es eine ausgeschilderte Umleitung über Zwinglistraße und Stübelallee. Alternativ kann ab Karcherallee auch über Bodenbacher Straße, Zwinglistraße und Stübelallee gefahren werden.
Die ÖPNV-Änderungen im Überblick
Für Fahrgäste ergeben sich folgende Anpassungen im Straßenbahnbetrieb:
- Linie 1 mit geteilter Linienführung: Im Osten von Prohlis kommend planmäßig nur bis zur Haltestelle "Zwinglistraße" und anschließende Rückfahrt. Im Westen von Leutewitz planmäßig bis Straßburger Platz mit Endhaltestelle "Krankenhaus St. Joseph-Stift". Anschließend zusätzliche Linie E9 über Pohlandplatz nach Tolkewitz.
- Linie 2 ebenfalls mit geteilter Linienführung: Im Osten von Kleinzschachwitz kommend nur bis zur Haltestelle "Zwinglistraße" und anschließende Rückfahrt. Im Westen von Gorbitz planmäßig bis Straßburger Platz und weiter zum "Krankenhaus St. Joseph-Stift".
- Linie 10 ab Messe Dresden planmäßig bis Straßburger Platz und weiter über Comeniusplatz und Fetscherplatz bis "Krankenhaus St. Joseph-Stift". Dann weiter als Linie 2 nach Gorbitz. Zwischen Freitag 20 Uhr bis Sonntagfrüh 4 Uhr abweichend ab Straßburger Platz über Fetscherplatz, Trinitatisplatz und Güntzplatz zurück zum Straßburger Platz. Streckenteil der Linie 10 zwischen "Krankenhaus St. Joseph-Stift" und Tolkewitz mittels Linie E9.
Die Buslinie 63 wird zwischen Karcherallee und Bertholt-Brecht-Allee über Winterbergstraße, Zwinglistraße und Stübelallee (Richtung Pillnitz) beziehungsweise Comeniusstraße (Richtung Löbtau) umgeleitet.
Es besteht ein Ersatzverkehr (EV 1/2) mit Bussen zwischen "Krankenhaus St. Joseph-Stift" und Haltestelle "Zwinglistraße". Die Fahrzeuge verkehren über Comeniusplatz, Stübelallee und Bodenbacher Straße.
Titelfoto: Thomas Türpe