Wegen Gleisreparatur: DVB müssen Straßenbahnlinien teilen

Dresden - Neue ÖPNV-Einschränkungen ab Freitag! Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) müssen Fahrplanänderungen wegen Baumaßnahmen vornehmen.

Die Linie 1 muss infolge von Gleiserneuerungen vorübergehend geteilt werden. (Archivbild) © Thomas Türpe

Laut Mitteilung finden Gleisarbeiten an der Straßenbahnüberfahrt Karcherallee bis Montag, 3 Uhr, statt.

Dort werden auf einer Länge von rund 15 Metern die Schienen getauscht. Zusätzlich muss der Unterbau aus Betonschwellen saniert werden. Dabei erneuern die Fachleute auch alle dämpfenden Zwischenlagen der Schienenbefestigung.

Im Zuge des "Sperrschattens" werden auch Teile der verschlissenen Fahrleitungsanlage am Comeniusplatz auf einer Länge von rund 320 Metern erneuert.

Von der Karcherallee kommend ist die Überfahrt Stübelallee für Autofahrer komplett dicht. Ab Winterbergstraße gibt es eine ausgeschilderte Umleitung über Zwinglistraße und Stübelallee. Alternativ kann ab Karcherallee auch über Bodenbacher Straße, Zwinglistraße und Stübelallee gefahren werden.