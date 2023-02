Weichenreparatur ab Donnerstag: Diese Straßenbahnlinien werden umgeleitet!

Durch Bauarbeiten der DVB auf der Kesselsdorfer Straße kommt es zwischen Donnerstag und Montag zu Umleitungen mehrerer Straßenbahnen. © Eric Münch

Vom 2. März um 8 Uhr bis zum 6. März um 23 Uhr werde eine Weiche im Gleisnetz der Straßenbahn repariert, gaben die DVB am Dienstagmorgen bekannt.

Auf der Weiche an der Kesselsdorfer Straße, auf der die Linie 12 in Richtung stadtauswärts normalerweise nach Leutewitz abbiegt, sei Verschleiß zu beobachten, heißt es in der Mitteilung.

Aus diesem Grund müsse auf einer Gleislänge von 40 Metern die Fahrbahndecke abgenommen, die Weichenzungen ausgetauscht und die elektrische Anlage erneuert werden. Die Kosten der Bauarbeiten belaufen sich nach Angaben der DVB auf knapp 90.000 Euro.

In Richtung stadtauswärts können die Autofahrer einfach an der Baustelle vorbeifahren. Stadteinwärts werden sie ab der Einmündung an der Rudolf-Renner-Straße über die Pennricher Straße und Lübecker Straße an der vollgesperrten Kesselsdorferstraße vorbeigeleitet.

Auch für die Fahrgäste der Straßenbahnlinien 6, 7 und 12 sind ab Donnerstag einige Änderungen zu beachten.