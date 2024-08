Zum Schuljahresbeginn: Das ändert sich bei den DVB ab Montag

Die meisten Änderungen gibt es bei der Dresdner Buslinie 62. © Holm Helis

Ab Montag, dem 5. August, startet in Sachsen das neue Schuljahr und die DVB kehrt zu ihrem gewohnten Fahrplan zurück.

Wegen der geringen Nachfrage in den Sommermonaten fuhren Bus und Bahn nur alle 15 Minuten, jetzt sind die Fahrzeuge wieder im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. Außerdem seien alle kleineren Baustellen pünktlich fertiggestellt.

Ausnahmen sind die Bauarbeiten am Fetscherplatz (betrifft Linie 4, 10 und 12), auf der Wehlener Straße (Linie 4 und 6) und auf der Bautzner Straße (Linie 11).

Eine Änderung gibt es bei der Buslinie 62: Während vier Haltestellen nicht mehr bedient werden, kommt eine neu hinzu.

Wegen geringer Nachfrage hält die Linie 62 ab Montag nicht mehr an der "Reitbahnstraße". An der Station "Plauen, Rathaus" entfällt der zweite Stopp unmittelbar nach dem Abbiegen in die Chemnitzer Straße. Fahrgäste müssen deshalb bereits am F.C.-Weiskopf-Platz aussteigen.

Bis zum Ende der Straßenbauarbeiten in Altplauen wird in Richtung Johannstadt allerdings noch ein zweites Mal angehalten, damit Passagiere in die Linien 63 und 85 umsteigen können.