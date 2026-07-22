22.07.2026 14:21 Dresdnerin erobert Pariser Modewelt: Lea (22) sitzt bei der Fashion Week neben den ganz Großen

Dresdnerin Lea Willkommen startet in der Modewelt von Paris durch. TAG24 erzählte sie von ihrer Einladung zur Fashion Week und ihrem Traum, Model zu werden.

Von Emelie Herrmann

Dresden/Paris - Vom Schönfelder Hochland auf die ganz große Modebühne: Als Fashion-Studentin und angehendes Model durfte Lea Willkommen (22) exklusiv bei der Haute-Couture-Show von Balenciaga in Paris dabei sein. Im Gespräch mit TAG24 erzählt die gebürtige Dresdnerin, wie sie sich derzeit einen Platz in der internationalen Modewelt erarbeitet.

Dresdnerin Lea Willkommen (22) lebt seit drei Jahren in Paris und versucht dort, ihre Modelkarriere anzukurbeln. © Bildmontage: privat "Ich wollte raus in die große Welt und meine Träume wahr werden lassen", verrät die 22-Jährige. Gleich nach dem Abitur hat sie ihre Heimat, das Schönfelder Hochland bei Dresden, verlassen und sich ins Mode-Getümmel von Paris gestürzt. Dass es für Lea in die Modebranche gehen sollte, war schon früh klar. Der Anstoß dazu kam teils auch von ihrer Mutter, die Lea zu Modeschauen mitnahm: "Ihre beste Freundin hat eine Boutique und hat immer schon Potenzial in mir als Model gesehen und gesagt: 'Probier' das doch mal aus.'" Neben ersten Jobs entschied sich Lea aber bewusst für ein Studium an der "Esmod"-Schule in Paris. Im Studiengang "Fashion Business" kombinierte sie Geschäftssinn mit ihrer Leidenschaft für Mode. "Das ist eine der Top fünf weltweit besten Modeschulen", erzählt Lea stolz. Dresden Streit um Marienbrücke geht weiter: Grüne wirft OB "Bauchgefühl" bei Stau-Analyse vor Dort machte sie vor gut einem Monat ihren Abschluss als eine der Klassenbesten. Den Bezug zu ihrer Heimat verlor Lea aber nicht. Für ihre Abschlussarbeit entwickelte sie ein Konzept für eine Zusammenarbeit der traditionsreichen sächsischen Porzellan-Manufaktur Meissen mit dem Pariser Haute-Couture-Haus Schiaparelli.

Dresdnerin Lea erhält Einladung zur Pariser Fashion Week

Die Studentin war zu Gast bei der Haute-Couture-Show von Balenciaga in Paris. © privat Ihre Leistung dürfte schließlich auch für ihre Einladung zur Pariser Fashion Week gesorgt haben. Als eine von acht ausgewählten Studenten wurde sie zur Show von Balenciaga eingeladen. "Wir waren als Gast da und wir hatten einen richtigen Sitzplatz bekommen, was auch schon viel wert ist. Weil sonst muss man eigentlich stehen oder bekommt irgendwo hinten in der Ecke einen Platz", schwärmt die 22-Jährige. Während der Show saß Lea nur wenige Meter entfernt von Modegrößen wie Vogue-Chefin Anna Wintour (76) oder Schauspielerin Lily Collins (37). "In dem Moment ist man in einer anderen Welt. Wenn man das Revue passieren lässt, merkt man, wie weit man schon gekommen ist." Dresden Rätsel um verschwundenes Band-Maskottchen: Dresdner "medlz" suchen Namen für neues Mitglied Nicht nur wegen des besonderen Erlebnisses hat sich der Besuch gelohnt: Das Nachwuchs-Model konnte vielversprechende Kontakte, unter anderem mit Balenciaga, knüpfen, die seiner Karriere weiter Schwung verleihen dürften.

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Lea konnte intime Einblicke rund um die Balenciaga-Show gewinnen. © Bildmontage: privat

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