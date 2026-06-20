Verwaltungswahnsinn für Stadtfeste: SPD legt Sieben-Punkte-Plan vor

Dresden - Feste wie der Bunte Sommer Neustadt (BSN) bringen Nachbarn nicht nur rechtselbisch zusammen. Doch für Ehrenamtliche wird ihre Organisation immer (verwaltungs)aufwendiger. Die Neustadt-SPD setzt dem nun ein Bündel Vorschläge entgegen.

Laut Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (53, SPD) müssten selbst für die kleinsten Feste unzählige Anträge gestellt werden. © Steffen Füssel

Die Liste der Klagen sei lang, sagt Christian Demuth (53). Selbst für die kleinsten Feste müssten acht Ämter mit je fünf Anträgen behelligt werden.

Dazu kämen irrwitzige Gebühren: So müsse der BSN etwa pro Quadratmeter Bierbank Gebühren an die Stadt abführen.

Stadträtin Julia Hartl (40) bringt's auf den Punkt: "Die Organisatoren machen das im Ehrenamt, gehen arbeiten, haben Kinder und müssen sich mit zu viel Verwaltung quälen. Das muss einfacher werden. Sonst verwaltet sich Dresden tot."

So haben die Sozen sieben Vorschläge formuliert. Anträge sollen über eine zentrale Stelle laufen, bewährte Feste automatisiert genehmigt werden.