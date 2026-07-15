Eigentum in Städten kaum noch bezahlbar: Eine Stunde Autofahren macht Wohnen erheblich günstiger

Dresden - Wer in der Großstadt leben will, zahlt meist mehr fürs Wohnen als im Umland. In Dresden ist die Schere besonders groß, zumindest ab einer bestimmten Entfernung. Wer eine Stunde Autofahrt in Kauf nimmt, kann viel Geld sparen.

Wer nicht im nahen Umkreis Dresdens wohnt, kann viel Geld für Wohneigentum sparen. © IMAGO/Zoonar

In Dresden sinken die Angebotspreise von Eigentumswohnungen mit zunehmender Entfernung besonders stark. Das ergibt eine Analyse des Immobilien-Internetportals "immowelt".

Dafür wurden die Preise von Wohneigentum in Gemeinden (weniger als 100.000 Einwohner) in einem 45-Minuten- sowie einem erweiterten 60-Minuten-Radius um die jeweiligen Stadtzentren der 15 größten Städte betrachtet.

Ergebnis: Wer sich eine Stunde ins Auto setzt, kann mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Kohle sparen: Statt 2946 Euro pro Quadratmeter im Stadtgebiet werden im erweiterten Umland im Schnitt nur 1405 Euro fällig. Mehr sparen geht nicht.

Dazu zählen etwa die Oberlausitz oder grenznahe Gebiete im Osterzgebirge. Knapp hinter Dresden landen Frankfurt (Main), Köln und Leipzig.