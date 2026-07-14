Brutale Attacke auf Taube Frida: Tierschützer in Dresden hoffen auf Hinweise

Dresden - Brutale Angriffe auf Tauben sorgen in Dresden für Entsetzen. Unbekannte haben auf die Tiere geschossen. Tierschützer sind alarmiert und setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Frida kam mit einer Schussverletzung zur Stadttauben-Initiative und wird dort von den Tierschützern versorgt. © Stadttauben-Initiative Dresden e.V.

Wie Tierschützerin Marta Broll (43) von der Stadttauben-Initiative gegenüber TAG24 berichtet, ist das Schießen auf Tauben ein stetiges Problem, mit dem der Verein immer wieder konfrontiert wird.

"Momentan befindet sich die Taube 'Frida' mit Schussverletzung aus Prohlis bei uns in Pflege", so die Tierschützerin. Sie ergänzt: "Das Projektil steckt noch in Körper und wird zeitnah operativ entfernt."

Die verletzte Taube war bereits zuvor bei den Tierfreunden in Pflege und trug deshalb einen Ring mit einer Handynummer. Dadurch konnte die Stadttauben-Initiative informiert werden, als das Tier am vergangenen Donnerstag von Passanten am Albert-Wolf-Platz verletzt aufgefunden wurde.

Frida ist kein Einzelfall: Der Stadttauben-Initiative werden immer wieder verletzte oder misshandelte Tauben gemeldet. Neben Prohlis stammen Schussopfer regelmäßig auch aus Gorbitz. Nach bisherigen Erkenntnissen wird dabei am häufigsten ein Luftdruckgewehr verwendet.

"Die Dunkelziffer an Opfern wird sehr hoch sein, denn nicht jede Taube wird gefunden und verstirbt vor Ort", so Broll.