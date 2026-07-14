Mission Donau: Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer

Dresden/Passau - Der Langstreckenschwimmer Joseph Heß (39) aus Dresden kommt voran. Er hat inzwischen Passau hinter sich gelassen und ist über die Grenze nach Österreich geschwommen.

Am Ende wird Extremschwimmer Joseph Heß (39) rund 2850 Kilometer auf der Uhr haben. (Archivbild) © picture alliance/dpa

Der Extremsportler berichtet: "Wir haben deutlich weniger Strömung als gedacht." Mit ihm auf der Donau sind gegenwärtig viele große Schiffe unterwegs. "Sachertortendampfer" nennt Heß die dicken Pötte scherzhaft, die ihm beim Schwimmen im Fluss viel Aufmerksamkeit abverlangen und Respekt einflößen.

Der Extremsportler ist die vergangenen Tage täglich zwischen neun und zwölf Stunden im Wasser gewesen, um Strecke zu machen. Heß begleitet dabei stets ein Kanute im Kajak. Zum Wasserteam gehört außerdem noch ein kleines Motorboot - in das steigt Heß für die Passage von Schleusen oder zum Mittagessen.

Joseph Heß schwärmt von der Herzlichkeit, die ihm bei seinem Flussabenteuer bisher begegnet ist. In den vergangenen Tagen standen immer wieder Fans am Donauufer und jubelten ihm zu. Einige schwammen sogar ein paar Kilometer mit. Andere Unterstützer in Bayern brachten spontan ihm und seinem Team Kuchen und Bier zum Rastplatz.

Zwei Physiotherapeuten besuchten das Team unabgesprochen und verwöhnten Heß mit einer Massage nach Sonnenuntergang.