Lampenfieber bei Purple Disco Maschine: "Schönste und gleichzeitig schlimmste Veranstaltung"
Dresden - Ein Grammy-Preisträger, vier Konzerte & viel Barock - Tino Piontek (46) alias DJ Purple Disco Machine zelebriert über Pfingsten an vier Abenden im Zwinger einen Show-Marathon mit seinen Hits von "Hypnotized" bis "Beat of you Heart" und "vielen Premieren".
Auch wenn der Dresdner weltweit vor Zehntausenden Fans auf Festivals auflegt, der Marathon im Zwinger ist auch für Piontek ein Highlight. "Mehr noch, es ist eigentlich wie der Heilige Gral. Das kann ich einfach nicht mehr toppen", sagt Piontek TAG24.
"Danach kann ich nur zu meinen Wurzeln zurückgehen. Deshalb wird es auch definitiv 2027 keine Neuauflage dieses Events geben. Auch später nicht."
Vor diesen vier Abenden hat Piontek großen Respekt. "Es ist für mich die schönste und gleichzeitig schlimmste Veranstaltung des Jahres. Ich glaube, ich mache das ganze Team verrückt. Aber es steckt soviel akribische Vorbereitung drin." Damit nix schiefgehen kann, hat Piontek einen Talisman in seiner DJ-Tasche.
"Einen lila Stein, ein Quarz, den mir vor gut zehn Jahren ein Fan in den USA geschenkt hat. Er reist seither mit mir um die Welt und ich nehme ihn zunehmend ernst", schmunzelt Piontek.
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Sächsische Schweiz als Ablenkung?
Der Produzent und DJ sagt von sich selbst, dass er sehr konservativ ist: "Ich brauche Struktur und Rituale, um mich sicher zu fühlen." Dazu gehört auch, dass sich Piontek zwischen den Shows zurückziehen kann.
"Ich entfliehe dem Trubel bei meiner Familie und im Garten. Ich genieße tags die Ruhe und möchte dann so wenig wie möglich Menschen um mich herum haben. Vielleicht fahre ich auch mal mit dem Rad in die Sächsische Schweiz."
Das Wetter würde auf jeden Fall mitspielen. "Auch für die Shows ist das Wetter wie bestellt. Ich bin einfach unendlich glücklich. Auch darüber, wie sie die Leute auf die Konzerte freuen. Die ganze positive Energie ist unglaublich."
Titelfoto: Eric Münch