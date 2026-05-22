Langes Wochenende in Dresden: Bleibt es trocken?

Dresden - Sommerliche Aussichten für das lange Wochenende in Dresden ! Zu Pfingsten klettern die Temperaturen weiter nach oben. Der Wettergott schickt voraussichtlich keinen Regen.

Dresden steht ein sommerliches Pfingstwochenende bevor. © Robert Michael/dpa

Laut DWD-Prognose bleibt es durchgehend trocken. Dabei soll es am Samstag mit 27 Grad und viel Sonnenschein am wärmsten werden.

Doch auch die zwei darauffolgenden Tage können sich mit 26 Grad Höchsttemperatur sehen lassen. In den Nächten kühlt es maximal auf 13 Grad ab.

Entsprechend der hohen Sonneneinstrahlung sollte im Freien ein ausreichender Schutz nicht vergessen werden. Der Deutsche Wetterdienst meldet für Samstag die dritthöchste Stufe (UV-Index 7).

In einem solchen Fall rät die WHO, mittags den Schatten aufzusuchen. In der Sonne würden schützende Kleidung, Sonnencreme, Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung benötigt.