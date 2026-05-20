Endlich neuer Wohnraum: Bauprojekt am Sternplatz ist nur der Anfang

Dresden - Bereits seit Jahren ist der Wohnungsmarkt angespannt. Neue Behausungen werden mit Blick auf die wachsende Stadt und den Zuzug von Fachkräften für die Chipindustrie dringend benötigt. Neubauprojekte sind wegen hoher Baukosten weiterhin rar.

Im kommenden Jahr sollen am Sternplatz die Bagger anrollen. © Norbert Neumann

Die städtische Gesellschaft "Wohnen in Dresden" (WiD, 2300 Bestandswohnungen) will jetzt immerhin wieder loslegen, auch die Lücke am Sternplatz endlich schließen.

Wegen hoher Baukosten und gestiegener Zinsen hatte WiD-Chef Steffen Jäckel (56) 2022 einen Neubaustopp verhängen müssen.

Nur mit zusätzlichen Finanzspritzen des Stadtrats konnten ab Mitte 2024 zwei bereits geplante Projekte gebaut werden.

Ein Sechsgeschosser an der Schönaer Straße in Großzschachwitz mit 28 Wohnungen (kostete 6 Millionen Euro) ist seit Mai bezugsfertig.

Ein Fünfgeschosser an der Braunsdorfer Straße in Löbtau mit 26 Wohnungen (kostet 7 Millionen Euro) ist noch im Bau, ab Oktober sollen Mieter einziehen.

In der Baulücke am Sternplatz in der Altstadt, wo 2022 die Herkuleskeule abgerissen wurde, will Jäckel ein Gebäude mit 45 Wohnungen und Lebensmittel-Discounter errichten. Läuft alles planmäßig, könnten im ersten Quartal kommenden Jahres die Bagger anrollen.