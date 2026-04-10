Enkelin arbeitet Bomben-Trauma der Oma auf

Dresden - Die Zeitzeugen, die die Bombardierung Dresdens 1945 erlebt haben, werden immer weniger. Umso wichtiger ist es, ihre Erinnerungen zu bewahren. Deshalb hat Jeanine Thürbeck (41) die Erlebnisse ihrer 2019 verstorbenen Großmutter Else Lorenz als literarische Erzählung veröffentlicht. Vor wenigen Tagen ist ihr Buch "Die Mutti lebt" (tredition, 110 Seiten, 12,90 Euro) erschienen.

Jeanine Thürbeck (41) hat die Erlebnisse ihrer Großmutter Else im Februar 1945 aufgeschrieben. © Fotomontage/privat

"Im Dezember 2015 habe ich ein Gespräch mit meiner Großmutter Else aufgezeichnet. Das ist die Grundlage des Buches", erklärt Jeanine Thürbeck.

Die 1929 geborene Else wuchs als Kind in Dresden, dann bei den Großeltern in Rothnaußlitz auf. Elses ledige Mutter arbeitete in Dresden, wohnte im Februar 1945 in der Zwickauer Straße 6.

Als am 13. Februar die Bomben fielen, sah die damals 16-jährige Else den Feuersturm am Horizont. Dresden brennt - und ihre Mutter ist mittendrin. Nach dem zweiten Angriff am 14. Februar hielt es Else nicht mehr aus.

Sie fuhr mit dem Zug bis zum Bahnhof Neustadt, kämpfte sich durch die in Trümmern liegende Stadt zur Adresse der Mutter. Doch das Haus gab es nicht mehr. Dass es ein Wiedersehen gab, verrät der Buchtitel.

"Trotz dieser traumatischen Erlebnisse war meine Großmutter ein sehr warmherziger Mensch. Sie steht stellvertretend für all jene, die Krieg nicht planen, nicht führen, nicht kommentieren - sondern ihn ertragen müssen. Durch ihre Erzählungen bin ich in dem Wissen aufgewachsen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist", sagt die Dresdner Autorin.