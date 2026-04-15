Es geht weiter: Bis zu diesem Tag entfallen Busse in Dresden wegen Streiks
Dresden - Seit Mittwoch laufen weitere Warnstreiks im Regionalverkehr. In Dresden fallen noch bis einschließlich Freitag einige Busse und eine Fähre aus.
Wie bereits in der vergangenen Woche ist mit erheblichen Ausfällen bei den Buslinien zu rechnen, die von der Dresdner Verkehrsservicegesellschaft (DVS) im Auftrag der DVB bedient werden: EV 6, 66, 68, 72, 73, 77, 79, 80 (ab 22 Uhr), 81, 84, 85, 88, 89. Auch die Elbfähre zwischen Johannstadt und Neustadt bleibt am Anleger.
Die anderen beiden Fähren (Niederpoyritz und Pillnitz) sollen vom Streik nicht betroffen sein. Ebenso sind alle Straßenbahnen und die DVB-Buslinien (62, 63, 64, 65, 70, 74, 78, 80, 83, 87, 90, 91, 92, 93, 98 A, 98 B, 98 C) im Einsatz.
Bei den Buslinien 61 und 86 kommt es zu vereinzelten Ausfällen. Wie gewohnt fahren Züge, S-Bahnen und Bergbahnen.
Ab Sonnabend sollte dann wieder alles fahren wie gewohnt. Hintergrund des Arbeitskampfes sind die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien im sächsischen Regionalverkehr.
In der fünften Runde konnte laut Gewerkschaft ver.di keine Einigung erzielt werden: "Eine spürbare Entwicklung der Einkommen (Vergütung und Jahressonderzahlung), die einen echten Fortschritt ermöglicht hätte, war ebenfalls nicht erkennbar", so ein Sprecher. Die nächste Verhandlung ist im Mai geplant.
Titelfoto: Steffen Füssel