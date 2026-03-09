Fahrerflucht in Dresden-Seevorstadt: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Fahrerflucht in der Dresdner Seevorstadt! Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in der Dresdner Seevorstadt. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Am vergangenen Freitag kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 16 Uhr an der Kreuzung Andreas-Schubert-Straße.

Ein 96-jähriger Mann war mit seinem Ford auf der Strehlener Straße Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Kreuzung bog von rechts ein BMW ein.

Dabei fuhr er den Ford an und flüchtete anschließend vom Unfallort. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.