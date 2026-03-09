693
Fahrerflucht in Dresden-Seevorstadt: Polizei sucht Zeugen
Am vergangenen Freitag kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 16 Uhr an der Kreuzung Andreas-Schubert-Straße.
Ein 96-jähriger Mann war mit seinem Ford auf der Strehlener Straße Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Kreuzung bog von rechts ein BMW ein.
Dabei fuhr er den Ford an und flüchtete anschließend vom Unfallort. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.
Die Polizei ermittelt und sucht dafür nach Zeugen.
Wer etwas zu dem Unfall, dem BMW oder auch dessen Fahrer sagen kann, soll sich umgehend unter der (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa