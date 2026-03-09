Eröffnungsparty, Pizzaofen und Dönerspieß: Das erwartet Euch in der Neuen Mensa

Der Termin für die Eröffnung der neuen Mensa steht fest. Doch wie sieht es mit dem Essensangebot aus? Wann wird die Neue Mensa geöffnet sein? All das bei TAG24.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - In knapp drei Wochen ist es so weit – dann öffnet die Neue Mensa an der TU Dresden endlich wieder nach jahrelangen Sanierungsarbeiten ihre Türen für hungrige (und durstige) Gäste. Doch wie sieht es mit den Öffnungszeiten aus? Welche Essensangebote gibt es? Und wird es eine Eröffnungsfeier geben? Antworten auf all diese Fragen erhaltet Ihr hier bei TAG24.

Noch ist es ruhig vor der Neuen Mensa, doch in wenigen Wochen werden hier Tausende ein- und ausströmen. © Norbert Neumann Das Wichtigste vorweg: Die Neue Mensa besteht, wie alteingesessene und ehemalige Studierende vielleicht noch wissen, nicht nur aus einem großen Essensaal, sondern auch aus einer Cafeteria, einer Kaffeelounge und der kultig-ikonischen Bierstube mit angrenzender Terrasse. Der große Essenssaal mit seinen 723 Sitzplätzen im 1. Obergeschoss lädt in der Woche täglich von 11 Uhr bis 15 Uhr zum Mittagstisch. Für einen schnellen Snack und einen heißen Kaffee können Gäste bereits zwischen 8 Uhr und 15 Uhr die Cafeteria im Erdgeschoss besuchen. Ab 11 Uhr öffnet zudem die Kaffeelounge im Foyer der Neuen Mensa, bis diese schließlich um 16 Uhr schließt – danach kann man seine Kaffeetasse in der Bierstube gegen ein hopfiges Kaltgetränk eintauschen. Dresden Prominenter Besuch: DFB-Stars machen halt an Dresdner Schule Bis 22 Uhr werden in der Bierstube nicht nur Bier und andere Getränke ausgeschenkt, sondern obendrein noch einiges an Programm angeboten.

Erste Veranstaltungen vor Ort

So hat der studentische Verein "Kultur in der Neuen Mensa e.V." bereits erste Veranstaltungen organisiert, die die "neue" Bierstube im alten Glanz erstrahlen lassen sollen. Beispielsweise am 22. April können alle selbsternannten Hopfenathleten und die, die es noch werden wollen, ihr Wissen über das Bier beim "Bier-Quiz" auf die Probe stellen. Einen Tag später steigt dann die offizielle Eröffnungsparty im Foyer der Neuen Mensa. Am 9. Mai wird es dann laut, denn die beiden Bands "SKAFD" und "FEDE" geben den Gästen schon einmal einen ersten Vorgeschmack darauf, was in der Neuen Mensa noch so kommen mag. Weitere Informationen und Veranstaltungen sind auf der Website des "KNM" zu finden.

Die Neue Mensa befindet sich am Fritz-Förster-Platz, direkt gegenüber dem Hörsaalzentrum der TU Dresden. © Norbert Neumann

Auf diese Speisen und Getränke können sich die Gäste der Neuen Mensa freuen

Die Zusammenarbeit zwischen der Universitätsbrauerei Lohrmanns Brew und der Neuen Mensa wird sicherlich nicht nur den Geschäftsführer Francisco Arroyo-Escobar (59) freuen. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel Die lange Sanierung der Neuen Mensa hat natürlich auch in der Küche eine spürbare Veränderung gebracht. Diese soll jetzt mit der neuesten Technik ausgestattet sein, sodass sich Essensgäste nicht nur auf die herkömmlichen Mensa-Speisen freuen können. Die Neue Mensa wird demnach mit einem Pizzaofen und einem Dönerspieß ausgestattet sein, was die kulinarische Vielfalt erheblich erweitert. Doch auch für die Gäste, die vegetarisch oder vegan leben, hat die Neue Mensa gesorgt. Wie Juliane Bumbel, Pressesprecherin des Studentenwerks Dresden, auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ist geplant, das Angebot für vegetarische und vegane Speisen aus der "Zeltschlösschen"-Mensa zu übernehmen, da es sich dort einer großen Beliebtheit erfreut. Und auch in der Bierstube gibt es schon eine erste Vision davon, welche Biersorte aus den Zapfhähnen fließen soll: "Wir planen mit einem Angebot von Lohrmanns Bier und sind hier aktiv im Gespräch", erklärt Bumbel. Mit den Bieren von Lohrmanns Brew würde man gleich auf das hauseigene Bier der TU Dresden zurückgreifen. Die Brauerei gilt als erste Universitätsbrauerei Deutschlands und wurde 2019 von zwei Professoren gegründet. Dresden 36. Baumesse HAUS in Dresden gestartet Was ein halber Liter des allseits beliebten Hopfenextrakts kosten wird, konnte leider noch nicht mitgeteilt werden.

Die Lohrmanns Brauerei befindet sich seit 2024 im Kraftwerk Mitte. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Wie geht es mit der beliebten "Zeltschlösschen"-Mensa weiter?