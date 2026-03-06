Stadtrat ebnet Weg für Sanierung des Fernsehturms

Dresden - Die Diskussion im Stadtrat war emotional, am Ende machte eine Mehrheit den Weg frei für die Sanierung des Fernsehturms in Wachwitz. Die Räte besserten das Verwaltungskonzept nach, damit Anwohner nicht gänzlich auf der Strecke bleiben.

Der Stadtrat machte den Weg für die Fernsehturm-Sanierung frei. (Archivfoto) © Eric Münch

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 25,6 Millionen Euro, von denen die Stadt etwa 6,4 Millionen Euro tragen soll. Hinzu kommen weitere Gelder für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Umfeld, insgesamt damit rund acht Millionen Euro.

"Das ist viel Geld. Besonders in Zeiten, wo es hier in der Stadt an allen Ecken und Enden fehlt", mahnte Wolfgang Deppe (70, Grüne) und bemängelte auch das aus seiner Sicht unzureichende Betreiberkonzept. "Diese Vorlage ist nicht entscheidungsreif."

Ähnlich die SPD: Es gehe nicht um den faszinierenden Blick, das bemerkenswerte Ingenieurbauwerk oder die Eierschecke im Turmcafé. Angesichts der finanziellen Notlage der Stadt sei die Freigabe der Gelder das falsche Signal, kritisierte Stefan Engel (33, SPD).

Umfeld und Nachbarschaft seien zudem in die Irre geführt worden. "Direkte Buslinien in die Innenstadt, Taktverdichtungen, Shuttles - davon ist wenig übrig geblieben". Das geplante Parkhaus mit 150 Plätzen sei zu einem Parkplatz mit 49 Plätzen zusammen geschrumpft worden.