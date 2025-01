400 Strohballen in Flammen: Lagerhalle brennt wegen Böllerei von Teenagern aus!

Groß Düben - Am Silvesterabend ereignete sich ein verheerender Großbrand in einer Lagerhalle im Landkreis Görlitz . Brisant: Das Feuer brach nahe einer Milchviehanlage aus.

In einer Lagerhalle standen rund 400 Strohballen in Flammen. © Foto © xcitepress

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf um 21.21 Uhr ein. In der Halle am Klein-Dübener-Weg in Groß Düben standen rund 400 Strohballen in Flammen und brannten lichterloh.

Acht Kids und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren seien laut einer Pressemitteilung der Polizei dafür verantwortlich gewesen. Wie die Behörde am Nachmittag weiter mitteilte, habe ein 15-Jähriger einen Feuerwerkskörper durch ein Fenster in die Halle, in der rund 400 Strohballen gelagert waren, geworfen.

Nach TAG24-Informationen waren zeitweise rund 100 Feuerwehrleute an der 20 mal 50 Meter großen Lagerhalle im Einsatz und kämpften bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstags gegen das Feuer.

Gegen 4.41 Uhr zog sich die Polizei vom Brandort zurück, glücklicherweise wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Sachschaden wird inzwischen auf 20.000 geschätzt.