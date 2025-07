Straßenbahn am Postplatz entgleist: Fremdkörper zwischen Gleisen die Ursache?

Dresden - Am späten Donnerstagabend ist eine Straßenbahn auf dem Postplatz entgleist. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (Wachen Albertstadt und Striesen) sowie Techniker der DVB rückten an, um die Tram wieder aufzugleisen. Zunächst wurde die über 55 Tonnen schwere Bahn außer Betrieb gesetzt. Danach wurde sie mit der Kranwinde eines Rüstwagens der Feuerwehr wieder gerade gezogen.

Laut DVB-Sprecher Falk Lösch (59) soll ein Fremdkörper zwischen den Gleisen die Ursache gewesen sein: "Einsatzkräfte haben eine recht große Eisenschraube im Gleis gefunden", deutete er gegenüber TAG24 an. Für ein finales Urteil will er jedoch die laufenden Ermittlungen abwarten.

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall kurz nach 23 Uhr. Eine Straßenbahn der Linie 11 fuhr von der Ostra-Allee in Richtung Postplatz, als sie an der Weiche zur Sophienstraße aus dem Gleis sprang.

Infolge der Entgleisung entstand an der Tram DVB-Angaben zufolge nur ein geringer Schaden. © Roland Halkasch

Der Schaden an der Bahn sei dabei vergleichsweise gering und Schaden am Gleis sei nicht entstanden: "Hier kommt uns zugute, dass der Fahrer langsam über die Weiche gefahren ist", so Lösch.

Die DVB geht von einem kurzen Aufenthalt mit kleineren Reparaturen in den Gorbitzer Werkstätten aus: "Der Wagen wird in den kommenden Tagen wieder einsatzfähig sein", stellt Lösch in Aussicht. Da aktuell der Sommerferienfahrplan mit weniger Straßenbahnen läuft, würde der Ausfall bis dahin gut kompensiert werden, sodass es durch den Unfall "keinerlei Probleme mit der Bereitstellung aller notwendigen Bahnen" geben wird.

Während des Einsatzes waren Teile des Postplatzes gesperrt. Vor Ort waren 24 Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Wachen Albertstadt und Striesen.

Erstmeldung vom 25. Juni, 7.23 Uhr; letzte Aktualisierung um 15.23 Uhr.