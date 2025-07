Spiegel entzündet Wohnung in Dresden: Feuerwehr rückt aus

Dieser Spiegel bündelte das einstrahlende Sonnenlicht und entzündete dadurch einen Papierkalender. © Feuerwehr Dresden

Im Stadtteil Pieschen schlug am Samstagabend der Rauchmelder in einer Wohnung an der Hubertusstraße Alarm, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte gegen 19.43 Uhr bereits stark verrauchte Zimmer vor, eine Pflanze sowie ein Papierkalender standen schon in Flammen.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein Kosmetikspiegel für den Brand verantwortlich gewesen ist. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Fensterbrett und lenkte das eintreffende Sonnenlicht direkt auf den Kalender, der sich daraufhin entzündete.

Die Kameraden konnten die Flammen zügig löschen und nach durchgeführten Belüftungsmaßnahmen gegen 20.30 Uhr wieder abrücken. Verletzt wurde niemand, in der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand.