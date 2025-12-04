 5.803

ABC-Einsatz in Klotzsche: Akademie nach Labor-Unfall evakuiert

Am Donnerstag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem ABC-Einsatz nach Dresden-Klotzsche ausrücken.

Von Chris Pechmann

Dresden - Gefahrstoff-Alarm in Dresden-Klotzsche! Rettungskräfte sind am Donnerstagmittag zu einem Labor-Unfall an der "dresden chip academy" ausgerückt. Das Gebäude wurde evakuiert.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge während eines ABC-Einsatzes an der "dresden chip academy".
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge während eines ABC-Einsatzes an der "dresden chip academy".

"Es besteht keine weitere Gefahr für die Bevölkerung", stellte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Donnerstagmittag auf TAG24-Nachfrage klar.

Man konnte den Austritt des Gefahrstoffs auf einen Raum begrenzen. Ein Spezialtrupp soll diesen nun mittels Schutzanzug betreten und die Quelle beseitigen. Um welchen Stoff es sich dabei handelte, blieb unklar.

Laut Feuerwehr kam es zu einem Labor-Unfall. Elf Personen mussten nach der Evakuierung medizinisch gesichtet werden, hieß es.

"Zwei Personen sind dem Gefahrstoff sehr nahe gekommen", so Klahre. Insgesamt vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Knapp 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr befanden sich vor Ort. Der Einsatz dauerte an. An der Hermann-Reichelt-Straße kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Die "dresden chip academy" ist eine Einrichtung für berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich Technik.

