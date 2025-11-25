Feuer in Mehrfamilien-Haus in Prohlis! Flammen schlagen aus Wohnung im dritten Stock
Dresden - Dramatische Szenen in Dresden-Prohlis: In einem Mehrfamilienhaus hat es am Dienstagnachmittag gebrannt.
Um 15.46 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die Elsterwerdaer Straße gerufen. In einer Wohnung im dritten Stock war ein Feuer ausgebrochen.
Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter schwarzer Rauch aus der Feuerwohnung, Flammen schlugen aus dem Fenster. Die Bewohner hatten das Haus da bereits verlassen. Zehn Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch gesichtet, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Rasch brachten die Kameraden eine Drehleiter in Position, starteten zum Löschangriff von Außen. Weitere Feuerwehrleute unter vollem Atemschutz arbeiteten sich derweil über das Treppenhaus zum Brandherd vor.
Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Doch der Schaden dürfte beträchtlich sein. Weil das Feuer die Rohre der Heizungsanlage zum Bersten brachte, traten große Mengen Heizungswasser aus. Wegen der starken Rauchentwicklung dürften mehrere Wohnungen im Haus bis auf Weiteres nicht bewohnbar sein.
Feuer auf der Elstawerdaer Straße in Dresden-Prohlis
Die Betroffenen kamen zunächst in einem Bus der DVB unter. Die Wohnungsverwaltung prüft mögliche Unterbringungslösungen, hieß es. Wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist noch ungewiss. Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort, führt umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch.
Für die Dauer des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen rund um die Elsterwerdaer Straße. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort.
Wie es zum Feuer kam, soll nun ermittelt werden.
