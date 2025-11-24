Kilometerlange Ölspur in Dresden: Feuerwehr im Einsatz
Dresden - Einsatz für die Feuerwehr im Dresdner Norden! Am Montagmorgen mussten sich die Kameraden um einen Ölfilm kümmern.
Wie Sprecher Michael Klahre (56) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, rückten die Kräfte gegen 8.45 Uhr mit einem Spezialwagen nach Pieschen und Mickten aus.
Eine kilometerlange Ölspur habe sich auf der Leipziger und Lommatzscher Straße vom Alexander-Puschkin-Platz bis zum Elbe-Park gezogen.
Von welchem Fahrzeug die "Hinterlassenschaft" stammt, ist bislang unklar.
"Mithilfe der Düsen des Spezialwagens wurde ein Tensid auf den Asphalt auf- und anschließend mit Bürsten eingebracht. Ein Sauger am Heck entfernte dann die Ölspur", erklärte Klahre zum Vorgehen.
Dem Sprecher zufolge kam der Spezialwagen von der Wache Löbtau, wo das Gefährt stationiert ist. "Die Wache Übigau unterstützte mit Personal und Wasser."
Titelfoto: Max L.