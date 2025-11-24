Kilometerlange Ölspur in Dresden: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Einsatz für die Feuerwehr im Dresdner Norden! Am Montagmorgen mussten sich die Kameraden um einen Ölfilm kümmern.

Wegen einer Ölspur war die Feuerwehr am Montagvormittag im Dresdner Norden gefordert. © Max L.

Wie Sprecher Michael Klahre (56) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, rückten die Kräfte gegen 8.45 Uhr mit einem Spezialwagen nach Pieschen und Mickten aus.

Eine kilometerlange Ölspur habe sich auf der Leipziger und Lommatzscher Straße vom Alexander-Puschkin-Platz bis zum Elbe-Park gezogen.

Von welchem Fahrzeug die "Hinterlassenschaft" stammt, ist bislang unklar.

"Mithilfe der Düsen des Spezialwagens wurde ein Tensid auf den Asphalt auf- und anschließend mit Bürsten eingebracht. Ein Sauger am Heck entfernte dann die Ölspur", erklärte Klahre zum Vorgehen.