Sirenentöne hallen zur Mittagszeit durch Dresden: Feuerwehr klärt über Grund auf
Dresden - Plötzlich wurde es laut in Dresden: Zum Donnerstagmittag hallten Sirenentöne durch die Innenstadt.
Insgesamt dreimal war ein Dauerton mit kurzer Unterbrechung zu hören. Die Signal-Kombination ließ bereits erahnen, dass es sich nicht um einen Test handelte.
Diese Vermutung war tatsächlich auch korrekt, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
So habe um 12.58 Uhr die Brandmeldeanlage des Barkhausen-Baus der Technischen Universität im Stadtteil Plauen ausgelöst.
"Dabei wird die Betriebsfeuerwehr über die Sirenenanlage alarmiert", klärte der Sprecher auf.
Glücklicherweise habe ein Fehlalarm vorgelegen, sodass die Kräfte nach einer Lageerkundung wieder hätten einrücken können.
Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa, Sven Hoppe/dpa