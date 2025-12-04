Sirenentöne hallen zur Mittagszeit durch Dresden: Feuerwehr klärt über Grund auf

Dresden - Plötzlich wurde es laut in Dresden : Zum Donnerstagmittag hallten Sirenentöne durch die Innenstadt.

Eine Sirenenanlage hatte am Donnerstagmittag in Dresden ausgelöst. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Insgesamt dreimal war ein Dauerton mit kurzer Unterbrechung zu hören. Die Signal-Kombination ließ bereits erahnen, dass es sich nicht um einen Test handelte.

Diese Vermutung war tatsächlich auch korrekt, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

So habe um 12.58 Uhr die Brandmeldeanlage des Barkhausen-Baus der Technischen Universität im Stadtteil Plauen ausgelöst.

"Dabei wird die Betriebsfeuerwehr über die Sirenenanlage alarmiert", klärte der Sprecher auf.