Sirenentöne hallen zur Mittagszeit durch Dresden: Feuerwehr klärt über Grund auf

Plötzlich wurde es laut in Dresden: Zum Donnerstagmittag hallten Sirenentöne durch die Innenstadt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Plötzlich wurde es laut in Dresden: Zum Donnerstagmittag hallten Sirenentöne durch die Innenstadt.

Eine Sirenenanlage hatte am Donnerstagmittag in Dresden ausgelöst. (Archivbild)
Eine Sirenenanlage hatte am Donnerstagmittag in Dresden ausgelöst. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Insgesamt dreimal war ein Dauerton mit kurzer Unterbrechung zu hören. Die Signal-Kombination ließ bereits erahnen, dass es sich nicht um einen Test handelte.

Diese Vermutung war tatsächlich auch korrekt, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

So habe um 12.58 Uhr die Brandmeldeanlage des Barkhausen-Baus der Technischen Universität im Stadtteil Plauen ausgelöst.

"Dabei wird die Betriebsfeuerwehr über die Sirenenanlage alarmiert", klärte der Sprecher auf.

Grund für die Feuerwehr-Alarmierung war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem TU-Objekt an der Helmholtzstraße. (Symbolfoto)
Grund für die Feuerwehr-Alarmierung war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem TU-Objekt an der Helmholtzstraße. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Glücklicherweise habe ein Fehlalarm vorgelegen, sodass die Kräfte nach einer Lageerkundung wieder hätten einrücken können.

Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa, Sven Hoppe/dpa

